Fenerbahçe'de Jose Mourinho keyiften dört köşe! Manchester United maçı öncesi...

Fenerbahçe milli aranın ardından Samsunspor ile Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kanarya zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak bu sezon mutlaka hedeflediği lig şampiyonluğunda hata yapmak istemiyor. Sarı-lacivertliler Samsunspor maçına hazırlanırken teknik direktör Jose Mourinho bir yandan UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı konuk edecekleri maçın planlamasını yapıyor. 24 Ekim'de Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşma öncesi gelen o haber teknik direktör Jose Mourinho'yu bir hayli memnun etti. Times Sport'un haberine göre Manchester United'da Hamstring sakatlığı yaşayan Kobbie Mainoo, 7 karşılaşmada forma terletemeyecek. 19 yaşındaki genç yetenek Fenerbahçe karşısında da sahada yer alamayacak.