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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Jose Mourinho keyiften dört köşe! Manchester United maçı öncesi...

Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 24 Ekim'de UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Bu zorlu mücadele öncesi Kanarya'da o haber teknik direktör Jose Mourinho'yu bir hayli memnun etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 12:23 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 12:31
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho keyiften dört köşe! Manchester United maçı öncesi...

Fenerbahçe milli aranın ardından Samsunspor ile Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho keyiften dört köşe! Manchester United maçı öncesi...

Kanarya zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak bu sezon mutlaka hedeflediği lig şampiyonluğunda hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho keyiften dört köşe! Manchester United maçı öncesi...

Sarı-lacivertliler Samsunspor maçına hazırlanırken teknik direktör Jose Mourinho bir yandan UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı konuk edecekleri maçın planlamasını yapıyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho keyiften dört köşe! Manchester United maçı öncesi...

24 Ekim'de Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşma öncesi gelen o haber teknik direktör Jose Mourinho'yu bir hayli memnun etti.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho keyiften dört köşe! Manchester United maçı öncesi...

Times Sport'un haberine göre Manchester United'da Hamstring sakatlığı yaşayan Kobbie Mainoo, 7 karşılaşmada forma terletemeyecek.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho keyiften dört köşe! Manchester United maçı öncesi...

19 yaşındaki genç yetenek Fenerbahçe karşısında da sahada yer alamayacak.

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