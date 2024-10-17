Kalma mesajı

Fenerbahçe'de yapılacak yeni transferler kadar, sözleşmesi sona erecek oyuncuların durumu da merak ediliyor. Özellikle İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel... İrfan Can Kahveci için son iki milli maç, muhteşem geçti. Yıldız futbolcu 1-0 kazanılan Karadağ karşılaşmasında zaferi getiren golü attı. 4-2'lik İzlanda deplasmanı zaferinde ise ay-yıldızlılar, İrfan'ın harika füzesiyle skoru 1-1'e getirip galibiyet ateşini yaktı. 29 yaşındaki futbolcunun milli formayla sergilediği bu performans, dikkatleri iyice üzerine çevirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Mourinho'nun fazla şans vermediği yıldız futbolcuyu kaybetme konusunda endişeli. Özellikle de İrfan, şimdiden transfer piyasasının gözdesi olmuş durumda.

VILLARREAL, SEVILLA, REAL BETIS VE MONACO

İspanya'dan Villarreal, Sevilla ve Real Betis'in, Fransa'dan da Monaco ve Marsilya'nın İrfan'la ilgilendiği kaydedildi. Kurallar gereği Türkiye'den takımlar, bir oyuncunun sözleşmesi bitene kadar kontrat imzalayamıyor. Ancak Avrupa ekipleri, 1 Ocak'tan itibaren yeni sezonda başlayacak şekilde İrfan Can ile anlaşma sağlayabilir. İrfan'ın geleceği belirsizliğini korurken, yıldız oyuncudan sürpriz bir paylaşım geldi. Yıldız oyuncu kendisi gibi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi ile tesislerde masaj yaptırırken fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına ses olarak ise, ünlü dizi Kurtlar Vadisi'nden Polat Alemdar'ın repliğine yer verdi: "Onlar oyunlarını oynasınlar, numaralarını yapsınlar biz daha oyuna girmedik."

2021'DE GELMİŞTİ

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'la girdiği transfer yarışını kazanmış ve İrfan Can Kahveci'yi 31 Ocak 2021'de 7 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Fenerbahçe, bu transferi 11 milyon euro'nun üzerinde gerçekleştirirse, Başakşehir'e %20 pay verecek. Sarı-lacivertlilerde 140 maça çıkan İrfan, 30 gol, 28 asistlik performans sergiledi.