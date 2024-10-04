Fenerbahçe'de Szymanski'ye tepki! Twente maçının ardından...
Fenerbahçe'ye geçen sezon transfer olan ve başarılı futboluyla taraftarın sevgisini kazanan Sebastian Szymanski, bu sezona ise iyi başlayamadı. Sarı-lacivertlilerin son oynadığı Twente maçında da etkisiz bir performans sergileyen 25 yaşındaki futbolcu, eleştirilerin odağında yer aldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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SEBASTIAN SZYMANSKI TOPARLANAMIYOR
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski krizi artarak devam ediyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun "prensi" olarak adlandırılan ve Portekizli hocanın göreve gelirken takımdan kalması için kesin rapor verdiği Polonyalı on numara son dönemde taraftara adeta saç baş yoldurtuyor.
Sarı lacivertli takımın destekçileri, sosyal medyadan oyuncuyu sıklıkla eleştiriyor.
TWENTE MAÇI SONRASI GERİLİM YÜKSELDİ
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk olduğu Twente ile 1-1 berabere kaldı.
Maçta sarı lacivertliler adına eleştirilen isimlerin başında Sebastian Szymanski geldi.
Taraftarlar, 10 numara pozisyonunda oynamasına karşın 25 yaşındaki futbolcunun hücumda hiçbir varlık gösterememesine tepki gösterdi.
Sosyal medyada Szymanski için "takımın el freni", "Mourniho ondan artık vazgeçmeli", "Tarihin ilk defansif 10 numarası" gibi yorumlarda bulundu.
13 MAÇTA 3 GOL KATKISI
Fenerbahçe ile bu sezon forma giydiği 13 maçta 1 gol ve 2 asist katkısı üreten Sebatian Szymanski, 17 Ağustos'ta Göztepe ile oynana Süper Lig maçından bu yana skora etki edemiyor.
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