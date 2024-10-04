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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Szymanski'ye tepki! Twente maçının ardından...

Fenerbahçe'ye geçen sezon transfer olan ve başarılı futboluyla taraftarın sevgisini kazanan Sebastian Szymanski, bu sezona ise iyi başlayamadı. Sarı-lacivertlilerin son oynadığı Twente maçında da etkisiz bir performans sergileyen 25 yaşındaki futbolcu, eleştirilerin odağında yer aldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 13:34
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Fenerbahçe'de Szymanski'ye tepki! Twente maçının ardından...

Sebastian Szymanski, geçtiğimiz yıl İsmail Kartal yönetiminde sergilediği üst düzey performansın ardından birçok Avrupa deviyle anılmış ancak takımdan ayrılmamıştı.

Fenerbahçe'de Szymanski'ye tepki! Twente maçının ardından...

Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde daha iyi bir oyun sergilemesi beklenen yıldız orta saha hayal kırıklığı oluşturdu.

Fenerbahçe'de Szymanski'ye tepki! Twente maçının ardından...

Akşam'da yer alan habere göre taraftarlar, Twente maçının ardından Sebastian Szymanski'ye adeta ateş püskürdü.

Fenerbahçe'de Szymanski'ye tepki! Twente maçının ardından...

SEBASTIAN SZYMANSKI TOPARLANAMIYOR

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski krizi artarak devam ediyor.

Fenerbahçe'de Szymanski'ye tepki! Twente maçının ardından...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun "prensi" olarak adlandırılan ve Portekizli hocanın göreve gelirken takımdan kalması için kesin rapor verdiği Polonyalı on numara son dönemde taraftara adeta saç baş yoldurtuyor.

Fenerbahçe'de Szymanski'ye tepki! Twente maçının ardından...

Sarı lacivertli takımın destekçileri, sosyal medyadan oyuncuyu sıklıkla eleştiriyor.

Fenerbahçe'de Szymanski'ye tepki! Twente maçının ardından...

TWENTE MAÇI SONRASI GERİLİM YÜKSELDİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk olduğu Twente ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe'de Szymanski'ye tepki! Twente maçının ardından...

Maçta sarı lacivertliler adına eleştirilen isimlerin başında Sebastian Szymanski geldi.

Fenerbahçe'de Szymanski'ye tepki! Twente maçının ardından...

Taraftarlar, 10 numara pozisyonunda oynamasına karşın 25 yaşındaki futbolcunun hücumda hiçbir varlık gösterememesine tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de Szymanski'ye tepki! Twente maçının ardından...

Sosyal medyada Szymanski için "takımın el freni", "Mourniho ondan artık vazgeçmeli", "Tarihin ilk defansif 10 numarası" gibi yorumlarda bulundu.

Fenerbahçe'de Szymanski'ye tepki! Twente maçının ardından...

13 MAÇTA 3 GOL KATKISI

Fenerbahçe ile bu sezon forma giydiği 13 maçta 1 gol ve 2 asist katkısı üreten Sebatian Szymanski, 17 Ağustos'ta Göztepe ile oynana Süper Lig maçından bu yana skora etki edemiyor.

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