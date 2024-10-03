Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, Fenerbahçe'den övgüyle bahsetti ve şunları söyledi: "Fenerbahçe cesaretli bir takım. Ön tarafta yaratıcı ve hızlılar. Evimizde oynuyoruz. Geçen yıl da onlara karşı iyi oynadık. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, Mourinho da çok özel bir teknik direktör., Mourinho'ya büyük saygım var."

KENDİMİZİ GELİŞTİRDİK

Yourı Regeer, "Geçen sene karşılaşmamızda 10 kişi kalmıştık, ben kırmızı kart görmüştüm. 5-1 mağlup olduk ama 10 kişi kalmıştık. Kırmızı kartla her şey değişmişti. Kendimizi iyi geliştirdik ve maça hazırız. Çok güzel bir duyguydu geçen haftaki maç, aynı futbolu göstermeye gayret göstereceğiz" dedi.

FENERBAHÇE KAZANIR

BIR dönem Kayserispor'da forma giyen Biseswar, Hollanda basınına, Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde konuştu. Tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe, favori... Kadroları çok güçlü. Jose Mourinho gibi de güçlü bir teknik adamları var. Fenerbahçe, 2-1 kazanır" dedi.