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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic istatistikleriyle Avrupa'da zirvede! İşte o sıralama

Zorlu Antalyaspor deplasmanından golüyle galibiyette önemli rol oynayan Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sırp oyuncu o istatistikleriyle Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 09:55
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic istatistikleriyle Avrupa'da zirvede! İşte o sıralama

Zorlu Antalya deplasmanında kilidi açan isim olan Dusan Tadic bu sezon da skorer kimliği ile ön plana çıkıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic istatistikleriyle Avrupa'da zirvede! İşte o sıralama

Mourinho ile sağ kanada geçen Sırp futbolcu 12 resmi maçta 4 gol ve 6 asistle tam 10 gole katkı yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic istatistikleriyle Avrupa'da zirvede! İşte o sıralama

35 yaşındaki Tadic böylece çok önemli bir istatistiğe imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic istatistikleriyle Avrupa'da zirvede! İşte o sıralama

Takvim'de yer alan habere göre; 30 yaş üstü kanat oyuncuları içinde Avrupa'nın en skorer ismi olmayı başaran Tadic önemli yıldızları da geride bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic istatistikleriyle Avrupa'da zirvede! İşte o sıralama

Sırp yıldızın ardından ikinci sırada Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic istatistikleriyle Avrupa'da zirvede! İşte o sıralama

Mısırlı futbolcu 9 maçta 4 gol ve 5 asistle 9 gole katkı yaptı.

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