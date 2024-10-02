FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic istatistikleriyle Avrupa'da zirvede! İşte o sıralama
Zorlu Antalyaspor deplasmanından golüyle galibiyette önemli rol oynayan Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sırp oyuncu o istatistikleriyle Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. İşte detaylar...
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Takvim'de yer alan habere göre; 30 yaş üstü kanat oyuncuları içinde Avrupa'nın en skorer ismi olmayı başaran Tadic önemli yıldızları da geride bıraktı.
Sırp yıldızın ardından ikinci sırada Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah geliyor.
Mısırlı futbolcu 9 maçta 4 gol ve 5 asistle 9 gole katkı yaptı.
Udinese'den Florian Thauvin, Hoffenheim'dan Marius Bülter ve Krasnodar'dan Victor Sa sezonun diğer en skorer 30 yaş üstü kanat oyuncuları oldu.
İşte o liste
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