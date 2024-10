Fenerbahçe'nin yeni forveti Youssef En-Nesyri, Antalyaspor maçının 79. dakikasında oyuna girdi ama yine gol atamadı. 27 yaşındaki oyuncu sarılacivertli formayla sahaya çıktığı 10 maçta bir kez gol sevinci yaşayabildi. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca 'nın Sevilla yazarı Alberto Fernandez, Faslı yıldız hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Fernandez, "En-Nesyri her zaman harika bir forvet gibi görünmüştür, ancak çok dramatik seriler yaşıyor. Ya girdiği her pozisyon golle sonuçlanıyor ya da inanılmaz bir şekilde başarısız oluyor. Orta yolu yok" dedi. Yazar, En-Nesyri'nin Leganes'te kanatta oynadığını ama artık orada başarılı olamayacağını ifade etti: "Eğer Dzeko ilk 11 oyuncusu olursa, En-Nesyri şans beklemek zorunda kalacak. Sevilla'da daha az rekabetle her zaman daha iyi performans gösterdi. Mental olarak zayıf bir oyuncu." Fernandez, En-Nesyri'nin Sevilla'daki kötü dönemlerini de hatırlatarak, "En-Nesyri, arka arkaya birçok gol atan ve uzun süre gol atamadığı dönemler yaşayan bir forvet. Güvene ihtiyacı var. Süper Lig'deki ilk sezonunda 10-12 gol atabilir, gelecek sezon bu rakam 15-20 olur" diye ekledi.