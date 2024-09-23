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Ercan Güven’i kaybettik
Türk basınının duayen isimlerinden spor yazarı Ercan Güven'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1980'li yıllardan bu yana Milliyet gazetesinde görev yapan Ercan Güven'in cenazesi 23 Eylül Pazartesi günü (bugün) Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Merhum Ercan Güven'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, başta Milliyet Gazetesi olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı dileriz.
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