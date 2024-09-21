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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 kaybettiç Mücadele sonrası sarı lacivertli taraftarlar, yönetim ve baikan Ali Koç'a tepki gösterdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 01:13 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 01:24
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Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 3-1 Galatasaray galibiyeti ile sonuçlanması ile beraber Fenerbahçe taraftarları yönetim ve başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

Dev derbide Fenerbahçe'nin Galatasaray'a sahasında 3-1 yenilmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar Ülker Stadyumunun etrafında toplandı. Taraftarlar sonucun ardından başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Taraftarlar tepkilerini, "Ali Koç gelecek hesap verecek, gitmiyoruz, yönetim istifa" şeklinde dile getirdi.

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