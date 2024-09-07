Fenerbahçe'de o isimle ilgili flaş gelişme! Transferinden vazgeçtiler
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak, takımdan ayrılması beklenen isimlerden biriyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İŞTE O İSİM!
Hollanda devi Ajax, Fenerbahçe'den Emre Mor ile ilgileniyordu.
Ancak Hollanda ekibi transferden son anda vazgeçti.
Emre Mor'un şu anda durumu belirsiz.
Kanarya ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Mor, teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almıyor.
Geçen sezon devre arasında Karagümrük'e kiralanan 27 yaşındaki futbolcu, 13 maçta 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.
DİĞER