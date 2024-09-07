Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de o isimle ilgili flaş gelişme! Transferinden vazgeçtiler

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak, takımdan ayrılması beklenen isimlerden biriyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 10:27
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de o isimle ilgili flaş gelişme! Transferinden vazgeçtiler

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe'de o isimle ilgili flaş gelişme! Transferinden vazgeçtiler

Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.

Fenerbahçe'de o isimle ilgili flaş gelişme! Transferinden vazgeçtiler

Son olarak, yeni sezonda teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan o isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de o isimle ilgili flaş gelişme! Transferinden vazgeçtiler

İŞTE O İSİM!

Hollanda devi Ajax, Fenerbahçe'den Emre Mor ile ilgileniyordu.

Fenerbahçe'de o isimle ilgili flaş gelişme! Transferinden vazgeçtiler

Ancak Hollanda ekibi transferden son anda vazgeçti.

Fenerbahçe'de o isimle ilgili flaş gelişme! Transferinden vazgeçtiler

Emre Mor'un şu anda durumu belirsiz.

Fenerbahçe'de o isimle ilgili flaş gelişme! Transferinden vazgeçtiler

Kanarya ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Mor, teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almıyor.

Fenerbahçe'de o isimle ilgili flaş gelişme! Transferinden vazgeçtiler

Geçen sezon devre arasında Karagümrük'e kiralanan 27 yaşındaki futbolcu, 13 maçta 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

G.Saray'dan sol kanat operasyonu! 100 milyon Euro...
G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Ferdi'nin yerine gelecek
DİĞER
A Milli Takım maç tarihleri 2024 | Türkiye İzlanda maçı ne zaman, tarihi belli oldu mu, nerede oynanacak?
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Malatya, Gaziantep, Hatay... Çevre iller sarsıldı
G.Saray'a F.Bahçe'ye Chilwell çalımı
Ferdi'nin yerine 2 flaş isim listede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lüksemburg - Belarus maçı hangi kanalda? Lüksemburg - Belarus maçı hangi kanalda? 10:48
Toprak Razgatlıoğlu'ndan sağlık durumuyla ilgili açıklama Toprak Razgatlıoğlu'ndan sağlık durumuyla ilgili açıklama 10:38
F.Bahçe'de o ismin transferinden vazgeçildi! F.Bahçe'de o ismin transferinden vazgeçildi! 10:27
G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Ferdi'nin yerine gelecek G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Ferdi'nin yerine gelecek 10:22
Spor yazarlarından Galler - Türkiye maçı yorumları Spor yazarlarından Galler - Türkiye maçı yorumları 09:11
Bugün kimin maçı var? 7 Eylül Cumartesi Bugün kimin maçı var? 7 Eylül Cumartesi 08:05
Daha Eski
Hayal kırıklığı Hayal kırıklığı 01:03
Hacıosmanoğlu siftahı Hacıosmanoğlu siftahı 01:02
Kadınlar da start alıyor Kadınlar da start alıyor 01:01
Arnavut hakem atandı Arnavut hakem atandı 01:01
Beyzanur’dan gümüş Beyzanur’dan gümüş 01:00
Barış Alper kırmızı gördü Barış Alper kırmızı gördü 01:00