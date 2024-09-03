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Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İrfan Can Kahveci...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de ilk 4 hafta sonunda maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de takımın yıldızlarından İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 12:42
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Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İrfan Can Kahveci...

Yeni sezon öncesi takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getirerek büyük yankı uyandıran Fenerbahçe, hareketli bir yaz transfer dönemi geçiriyor.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İrfan Can Kahveci...

Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri başta olmak üzere birçok yıldızla sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, son olarak Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ı renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İrfan Can Kahveci...

Kanarya, Faslı orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İrfan Can Kahveci...

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İrfan Can Kahveci...

6 numara bölgesini Sofyan Amrabat ile güçlendiren Fenerbahçe, 8 numara içinse Boca Juniors forması giyen Cristian Medina'yı gündemine almıştı.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İrfan Can Kahveci...

Sarı-lacivertliler, Arjantinli futbolcu için yaptığı teklifi güncelledi.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İrfan Can Kahveci...

Yönetimin, bonuslar dahil 15 milyon dolar ve yüzde 20 pay içeren yeni bir teklif yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İrfan Can Kahveci...

Boca Juniors'ın teklifi kabul etmesi sonrası Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İrfan Can Kahveci...

Medina'yı 4 Eylül'de bildirilecek UEFA listesine yetiştirmek için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de gündem maddelerinden biri de İrfan Can Kahveci...

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İrfan Can Kahveci...

Teknik direktör Jose Mourinho, geçtiğimiz sezonun yıldızlarından olan milli futbolcuya yeteri kadar forma şansı vermediği için eleştirilmişti.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İrfan Can Kahveci...

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Fenerbahçe yönetimi, kontratı sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci'yle sözleşme uzatmak için görüşmelere başlıyor.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İrfan Can Kahveci...

2028'E KADAR İMZA

Tecrübeli futbolcunun menajeriyle kısa süre içinde bir araya gelinecek ve haziranda bitecek olan sözleşme 2028'e uzatılacak.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İrfan Can Kahveci...

İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 maçta 233 dakika süre aldı.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İrfan Can Kahveci...

Yıldız futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İrfan Can Kahveci...

29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.

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