Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İrfan Can Kahveci...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de ilk 4 hafta sonunda maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de takımın yıldızlarından İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.
6 numara bölgesini Sofyan Amrabat ile güçlendiren Fenerbahçe, 8 numara içinse Boca Juniors forması giyen Cristian Medina'yı gündemine almıştı.
Sarı-lacivertliler, Arjantinli futbolcu için yaptığı teklifi güncelledi.
Yönetimin, bonuslar dahil 15 milyon dolar ve yüzde 20 pay içeren yeni bir teklif yaptığı öğrenildi.
Boca Juniors'ın teklifi kabul etmesi sonrası Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.
Medina'yı 4 Eylül'de bildirilecek UEFA listesine yetiştirmek için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de gündem maddelerinden biri de İrfan Can Kahveci...
Teknik direktör Jose Mourinho, geçtiğimiz sezonun yıldızlarından olan milli futbolcuya yeteri kadar forma şansı vermediği için eleştirilmişti.
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Fenerbahçe yönetimi, kontratı sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci'yle sözleşme uzatmak için görüşmelere başlıyor.
2028'E KADAR İMZA
Tecrübeli futbolcunun menajeriyle kısa süre içinde bir araya gelinecek ve haziranda bitecek olan sözleşme 2028'e uzatılacak.
İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 maçta 233 dakika süre aldı.
Yıldız futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.
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