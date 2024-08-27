TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni orta sahasına kavuşuyor! Hafta sonuna kadar imzalayacak
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı lacivertliler, listesindeki o 2 yıldızdan 1'ine hafta sonuna kadar imza attırmayı planlıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe transfer komitesi iki isimden birini bu hafta sonuna kadar kadroya katmanın planlarını yapıyor.
İKNA TURLARI
Goretzka'yla görüşmeler sürüyor. Bayern Münih, Fenerbahçe'ye 'Oyuncuyla anlaşın' dedi.
Atletico Madrid'in de kadrosuna katmak istediği Alman yıldızı ikna turları devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, 8+3 milyon euroluk teklifi reddedilen Medina için de Boca'ya yeni bir teklif sunacak.
Arjantin ekibi, Fiorentina'nın 14 milyon euroluk önerisini de kabul etmemişti.
Fenerbahçe, tangoculara Medina için 12+3 milyon euroluk yeni teklifini bu hafta iletecek.
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