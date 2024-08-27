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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni orta sahasına kavuşuyor! Hafta sonuna kadar imzalayacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı lacivertliler, listesindeki o 2 yıldızdan 1'ine hafta sonuna kadar imza attırmayı planlıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni orta sahasına kavuşuyor! Hafta sonuna kadar imzalayacak

Orta sahaya takviye yapmak için isteyen Fenerbahçe, hummalı bir çalışma içine girdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni orta sahasına kavuşuyor! Hafta sonuna kadar imzalayacak

Jose Mourinho'nun listesi doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, iki isim üzerinde yoğunlaşmış durumda...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni orta sahasına kavuşuyor! Hafta sonuna kadar imzalayacak

Bunlar; Bayern Münih'in kadroda düşünmediği Leon Goretzka ile Boca Juniors'ın gelecek vaat eden yıldızı Cristian Medina...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni orta sahasına kavuşuyor! Hafta sonuna kadar imzalayacak

Fenerbahçe transfer komitesi iki isimden birini bu hafta sonuna kadar kadroya katmanın planlarını yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni orta sahasına kavuşuyor! Hafta sonuna kadar imzalayacak

İKNA TURLARI

Goretzka'yla görüşmeler sürüyor. Bayern Münih, Fenerbahçe'ye 'Oyuncuyla anlaşın' dedi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni orta sahasına kavuşuyor! Hafta sonuna kadar imzalayacak

Atletico Madrid'in de kadrosuna katmak istediği Alman yıldızı ikna turları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni orta sahasına kavuşuyor! Hafta sonuna kadar imzalayacak

Sarı-lacivertliler, 8+3 milyon euroluk teklifi reddedilen Medina için de Boca'ya yeni bir teklif sunacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni orta sahasına kavuşuyor! Hafta sonuna kadar imzalayacak

Arjantin ekibi, Fiorentina'nın 14 milyon euroluk önerisini de kabul etmemişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni orta sahasına kavuşuyor! Hafta sonuna kadar imzalayacak

Fenerbahçe, tangoculara Medina için 12+3 milyon euroluk yeni teklifini bu hafta iletecek.

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