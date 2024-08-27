Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Ferdi Kadıoğlu transferinin maliyeti

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Ferdi Kadıoğlu'nun, İngiliz ekibi Brighton'a transferinin detaylarını duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 30.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafından ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak The Brighton and Hove Albion FC tarafından, Kulübümüze azami 5.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; The Brighton and Hove Albion FC'nin elde edeceği transfer bedelinin %10'u sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

İNGİLİZ EKİBİNDEN PAYLAŞIMLAR GELDİ!

It's finally Ferdi time... 🇹🇷 pic.twitter.com/MuHQzD9t3H — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 27, 2024