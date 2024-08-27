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Becao çıkmaza girdi
Atalanta'nın Becao için yaptığı teklif Fenerbahçe tarafından kabul edilmedi. İtalyan medyasından "tuttomercato" sarı-lacivertlilerin tutumu nedeniyle transferin çıkmaza girdiğini yazdı. Atalanta, 1.5 milyon euro kiralama ve 9 milyon euro da satın alma opsiyonu önermişti. Ancak F.Bahçe, "Kiralık vermeyiz. Bonservisiyle alıyorsanız alın" mesajını iletmişti.
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