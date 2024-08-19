FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda ters köşe! 35 milyon Euro'ya gidecek derken...

Özellikle Fred'in sakatlığı sonrası bu bölgede büyük sorun yaşayan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın yokluğunu aratmayacak bir ismi takıma kazandırmak istiyor.

Adı bu doğrultuda Sofyan Amrabat, Sander Berge ve Ibrahim Sangare gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, kısa süre içerisinde orta saha transferini bitirmeyi hedefliyor.