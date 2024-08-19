FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda ters köşe! 35 milyon Euro'ya gidecek derken...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transferin gözde ismi olan Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun 35 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olacağı öne sürülmüştü. Sarı-lacivertlilerin gelen yüksek tekliflere rağmen takımda tutmak istediği 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Özellikle Fred'in sakatlığı sonrası bu bölgede büyük sorun yaşayan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın yokluğunu aratmayacak bir ismi takıma kazandırmak istiyor.
Adı bu doğrultuda Sofyan Amrabat, Sander Berge ve Ibrahim Sangare gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, kısa süre içerisinde orta saha transferini bitirmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe'de orta saha transferi için geri sayım sürerken, sarı-lacivertli takımda en çok merak edilen konulardan biri de Ferdi Kadıoğlu'nun takımdaki geleceği oldu.
Hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım'la gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan yıldız oyuncunun en ciddi talibi Brighton oldu.
Premier Lig ekibi, Ferdi Kadıoğlu için bonuslarla beraber 35 milyon Euro teklif etti.
Brighton'ın ayrıca Ferdi'yi ikna ettiği ve her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin bu teklife rağmen Ferdi'yi takımda tutmak istediği belirtilirken, 24 yaşındaki sol bekle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO'YA ÇIKABİLİR
Milliyet'in haberine göre; Brighton'ın transferi için ısrarcı olduğu Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedeli 40 milyon Euro'ya çıkabilir.
Milli futbolcunun da kariyerini Premier Lig'de sürdürmek istediği öğrenilirken, transfer kararının bu hafta içerisinde verilmesi bekleniyor.
Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıktı.
Yıldız futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi.
24 yaşındaki sol bekin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Milli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 30 milyon Euro.
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