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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda ters köşe! 35 milyon Euro'ya gidecek derken...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transferin gözde ismi olan Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun 35 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olacağı öne sürülmüştü. Sarı-lacivertlilerin gelen yüksek tekliflere rağmen takımda tutmak istediği 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 13:25
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda ters köşe! 35 milyon Euro'ya gidecek derken...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda ters köşe! 35 milyon Euro'ya gidecek derken...

Ligin 3. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hızlandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda ters köşe! 35 milyon Euro'ya gidecek derken...

Kanarya, geçtiğimiz sezondan bu yana sıkıntı yaşadığı orta saha transferi için düğmeye bastı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda ters köşe! 35 milyon Euro'ya gidecek derken...

Özellikle Fred'in sakatlığı sonrası bu bölgede büyük sorun yaşayan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın yokluğunu aratmayacak bir ismi takıma kazandırmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda ters köşe! 35 milyon Euro'ya gidecek derken...

Adı bu doğrultuda Sofyan Amrabat, Sander Berge ve Ibrahim Sangare gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, kısa süre içerisinde orta saha transferini bitirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda ters köşe! 35 milyon Euro'ya gidecek derken...

Fenerbahçe'de orta saha transferi için geri sayım sürerken, sarı-lacivertli takımda en çok merak edilen konulardan biri de Ferdi Kadıoğlu'nun takımdaki geleceği oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda ters köşe! 35 milyon Euro'ya gidecek derken...

Hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım'la gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan yıldız oyuncunun en ciddi talibi Brighton oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda ters köşe! 35 milyon Euro'ya gidecek derken...

Premier Lig ekibi, Ferdi Kadıoğlu için bonuslarla beraber 35 milyon Euro teklif etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda ters köşe! 35 milyon Euro'ya gidecek derken...

Brighton'ın ayrıca Ferdi'yi ikna ettiği ve her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda ters köşe! 35 milyon Euro'ya gidecek derken...

Sarı-lacivertlilerin bu teklife rağmen Ferdi'yi takımda tutmak istediği belirtilirken, 24 yaşındaki sol bekle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda ters köşe! 35 milyon Euro'ya gidecek derken...

BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO'YA ÇIKABİLİR

Milliyet'in haberine göre; Brighton'ın transferi için ısrarcı olduğu Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedeli 40 milyon Euro'ya çıkabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda ters köşe! 35 milyon Euro'ya gidecek derken...

Milli futbolcunun da kariyerini Premier Lig'de sürdürmek istediği öğrenilirken, transfer kararının bu hafta içerisinde verilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda ters köşe! 35 milyon Euro'ya gidecek derken...

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda ters köşe! 35 milyon Euro'ya gidecek derken...

Yıldız futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nda ters köşe! 35 milyon Euro'ya gidecek derken...

24 yaşındaki sol bekin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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