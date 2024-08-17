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Jose Mourinho: Kazanmak için geldik!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 21:10 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 21:28
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Jose Mourinho: Kazanmak için geldik!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

Rakibimizi iyi çalıştık, normalde nasıl oynadıklarını biliyoruz. Çok defansif bir takım ve direkt oynuyorlar. Neler yapabileceklerini biliyoruz. Duran toplarda da tehlikeliler, bunu da çalıştık. Bugün amacımız goller bulabilmek, kazanmak için geldik. Dün ofansif dinamiklerimiz üzerine çalıştık.

Elbette bir oyun planımız var, kendi oyun yapımızı düşünüyoruz çünkü maçları kazanmak istiyoruz. Bunu yaparken rakiple ilgili bilginiz de yüksek olmalı. Varsayımsal olarak güçlü bir rakiple veya zayıf bir takımla oynadığınızda yaptıklarınız değişebiliyor.

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