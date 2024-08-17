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Dusan Tadic: Buna biz sebep olduk...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Bu mücadelenin ardından Dusan Tadic açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 00:27
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Dusan Tadic: Buna biz sebep olduk...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Bu mücadelenin ardından Dusan Tadic açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Devre arasına girdiğimiz zaman 2-0'ın tehlikeli skor olduğunu konuştuk. Üçüncü golü bulmalıydık. İki tane kolay gol yedik. Göztepe atmış olduğu gollerle maça tutundu. Buna biz sebep olduk. Bu şekilde olmamalıydı. Daha fazla karakter ortaya koymalıydık. Çünkü Fenerbahçe'deyiz ve bu sorumluluğu göstermemiz gerekiyor.

Açıkçası benim açımdan mevki değişikliği açısından bir problem yok. Sağ açık, sol açık, on numara... Her yerde oynayabilirim. En önemlisi Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin başarısı ve Fenerbahçe için yaptıklarımız önemli."

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