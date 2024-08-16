FENERBAHÇE HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! Conte ve Mourinho aynı yıldızı istiyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fred'in sakatlığı sonrası orta saha transferi için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerle ilgili gündemi sallayacak bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun aynı yıldızı istediğini duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe'de Mourinho döneminin resmen başlamasıyla birlikte transferlerini bir bir açıkladı.
Çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferinin başındaysa Youssef En-Nesyri geliyor.
Fenerbahçe, Sevilla forması giyen Faslı golcüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler bu transfer için İspanyol ekibine 19 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.
Youssef-En Nesyri takviyesiyle birlikte forvet transferini bitiren Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor.
Sportif Direktör Mario Branco, En-Nesyri'nin imza töreninde "Transferlerimizin yüzde 95'ini bitirdik" ifadelerini kullanmıştı.
Transferi büyük ölçüde tamamlayan Fenerbahçe'de gözler orta saha takviyesine çevrildi.
Fred'in sakatlığı sonrası bu bölgede büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, orta saha takviyesi için kolları sıvadı.
Adı Sofyan Amrabat, Sander Berge, Ibrahim Sangare ve Mateo Kovacic gibi birçok isimle anılan sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden biriyse Manchester United forması giyen Scott McTominay...
İtalyan basını, İskoç futbolcuyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.
CONTE VE MOURINHO, MCTOMINAY'İ İSTİYOR
Il Mattino'da yer alan haberde, Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu takımlarında görmek istediği aktarıldı.
"Conte, Manchester United'ın orta saha oyuncusu için Mourniho'ya meydan okuyor" başlığıyla verilen haberde, iki takımın Scott McTominay transferi için kıyasıya bir mücadele verdiği belirtildi.
Manchester United'ın McTominay'e gelecek teklifleri değerlendireceği ancak Kırmızı Şeytanlar'ın 30 milyon Euro bonservis bedeli istediği aktarıldı.
Haberde ayrıca Premier Lig devinin Scott McTominay için Fulham'dan gelen 20 milyon Euro'luk teklifi reddettiği kaydedildi.
Scott McTominay geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 43 maça çıktı.
İskoç orta saha oyuncusu, 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
McTominay'ın Manchester United ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 32 milyon Euro.
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