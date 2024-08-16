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FENERBAHÇE HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! Conte ve Mourinho aynı yıldızı istiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fred'in sakatlığı sonrası orta saha transferi için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerle ilgili gündemi sallayacak bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun aynı yıldızı istediğini duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 18:19
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! Conte ve Mourinho aynı yıldızı istiyor

Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, dünya çapında ses getiren bir hamleye imza attı.

FENERBAHÇE HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! Conte ve Mourinho aynı yıldızı istiyor

Sözleşmesi sona eren İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! Conte ve Mourinho aynı yıldızı istiyor

Kanarya, Portekizli teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! Conte ve Mourinho aynı yıldızı istiyor

Fenerbahçe'de Mourinho döneminin resmen başlamasıyla birlikte transferlerini bir bir açıkladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! Conte ve Mourinho aynı yıldızı istiyor

Çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferinin başındaysa Youssef En-Nesyri geliyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! Conte ve Mourinho aynı yıldızı istiyor

Fenerbahçe, Sevilla forması giyen Faslı golcüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! Conte ve Mourinho aynı yıldızı istiyor

Sarı-lacivertliler bu transfer için İspanyol ekibine 19 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! Conte ve Mourinho aynı yıldızı istiyor

Youssef-En Nesyri takviyesiyle birlikte forvet transferini bitiren Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! Conte ve Mourinho aynı yıldızı istiyor

Sportif Direktör Mario Branco, En-Nesyri'nin imza töreninde "Transferlerimizin yüzde 95'ini bitirdik" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! Conte ve Mourinho aynı yıldızı istiyor

Transferi büyük ölçüde tamamlayan Fenerbahçe'de gözler orta saha takviyesine çevrildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! Conte ve Mourinho aynı yıldızı istiyor

Fred'in sakatlığı sonrası bu bölgede büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, orta saha takviyesi için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! Conte ve Mourinho aynı yıldızı istiyor

Adı Sofyan Amrabat, Sander Berge, Ibrahim Sangare ve Mateo Kovacic gibi birçok isimle anılan sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden biriyse Manchester United forması giyen Scott McTominay...

FENERBAHÇE HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! Conte ve Mourinho aynı yıldızı istiyor

İtalyan basını, İskoç futbolcuyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

FENERBAHÇE HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! Conte ve Mourinho aynı yıldızı istiyor

CONTE VE MOURINHO, MCTOMINAY'İ İSTİYOR

Il Mattino'da yer alan haberde, Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu takımlarında görmek istediği aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! Conte ve Mourinho aynı yıldızı istiyor

"Conte, Manchester United'ın orta saha oyuncusu için Mourniho'ya meydan okuyor" başlığıyla verilen haberde, iki takımın Scott McTominay transferi için kıyasıya bir mücadele verdiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! Conte ve Mourinho aynı yıldızı istiyor

Manchester United'ın McTominay'e gelecek teklifleri değerlendireceği ancak Kırmızı Şeytanlar'ın 30 milyon Euro bonservis bedeli istediği aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! Conte ve Mourinho aynı yıldızı istiyor

Haberde ayrıca Premier Lig devinin Scott McTominay için Fulham'dan gelen 20 milyon Euro'luk teklifi reddettiği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! Conte ve Mourinho aynı yıldızı istiyor

Scott McTominay geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 43 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! Conte ve Mourinho aynı yıldızı istiyor

İskoç orta saha oyuncusu, 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! Conte ve Mourinho aynı yıldızı istiyor

McTominay'ın Manchester United ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Avrupa'yı sarsacak transfer! Conte ve Mourinho aynı yıldızı istiyor

27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 32 milyon Euro.

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