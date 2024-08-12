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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Lille maçı öncesi konuştu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Fransız ekibi Lille'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun sözleri... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 18:18 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 18:42
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Lille maçı öncesi konuştu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Fransız ekibi Lille'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

"Lille başkanının ne dediğini umursamıyorum, adını bile bilmiyorum. Meunier tecrübeli bir oyuncu söylediklerine saygı duyuyorum ama benim için ne söylediği önemli değil."

"Ben şanslıyım ki her zaman ülke puanı yüksek olan liglerde çalıştım. Türk takımlarının aldığı kötü sonuçların sonucu olarak eleme oynuyoruz. Çalıştığım diğer takımlar 2. veya 3. bile olsa Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyordu. Play-offlar özellikle lig 2.'si için çok zor hale geliyor. Zor ama denememiz gerekiyor."

"Benzer özelliklere sahip oyuncularımın olduğu yerlerde rotasyon yapıyorum. Mesela yarın Mert Müldür ve Çağlar oynayacak. İyi imkanlarımız olan pozisyonlarda rotasyon yapabiliyoruz maça göre."

"Söylentilere çok takılırsanız başınız belada olur. Ferdi'nin takımda kalmasını istiyorum ama bu benim üzerimde bir konu. Ferdi harika bir profesyonel, çok iyi bir çocuk. Her gün antrenmanlarda çok çalışıyor. Umarım bizimle kalır."

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