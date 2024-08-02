TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho üzerini çizmişti! Resmen değere bindi
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde kadro planlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak tecrübeli hocanın gözden çıkardığı o futbolcu resmen değere bindi. Oyuncu için adeta kulüpler sıraya girdi. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 15:46 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 15:50
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Kanarya, Fransız ekibi karşısında avantajlı skorlar elde ederek yıllardır hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi için hata yapmak istemiyor.
Fenerbahçe'de diğer yandan takıma katılacak ve takımdan ayrılacak futbolcular gündemi bir hayli meşgul ediyor.
Son olarak sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun üzerini çizdiği o futbolcu resmen değere bindi.
Mourinho'nun kadrosunda düşünmediği Emre Mor'a Süper Lig'den birçok talip çıktı.
Eyüpspor'un yanı sıra; Konyaspor ve Rizespor'un da 27 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.
Kasımpaşa'nın da Emre Mor için nabız yokladığı ancak yıllık ücretinin fazla olmasından dolayı transferin şimdilik askıya alındığı öğrenildi.
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