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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho üzerini çizmişti! Resmen değere bindi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde kadro planlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak tecrübeli hocanın gözden çıkardığı o futbolcu resmen değere bindi. Oyuncu için adeta kulüpler sıraya girdi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 15:46 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 15:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho üzerini çizmişti! Resmen değere bindi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezon öncesi oldukça iddialı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho üzerini çizmişti! Resmen değere bindi

Kanarya yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda İsviçre ekibi Lugano'yu eledi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho üzerini çizmişti! Resmen değere bindi

Sarı-lacivertliler yoğun bir tempoda bir üst turdaki rakibi Lille ile olan maçına hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho üzerini çizmişti! Resmen değere bindi

Kanarya, Fransız ekibi karşısında avantajlı skorlar elde ederek yıllardır hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi için hata yapmak istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho üzerini çizmişti! Resmen değere bindi

Fenerbahçe'de diğer yandan takıma katılacak ve takımdan ayrılacak futbolcular gündemi bir hayli meşgul ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho üzerini çizmişti! Resmen değere bindi

Son olarak sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun üzerini çizdiği o futbolcu resmen değere bindi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho üzerini çizmişti! Resmen değere bindi

Mourinho'nun kadrosunda düşünmediği Emre Mor'a Süper Lig'den birçok talip çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho üzerini çizmişti! Resmen değere bindi

Eyüpspor'un yanı sıra; Konyaspor ve Rizespor'un da 27 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho üzerini çizmişti! Resmen değere bindi

Kasımpaşa'nın da Emre Mor için nabız yokladığı ancak yıllık ücretinin fazla olmasından dolayı transferin şimdilik askıya alındığı öğrenildi.

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