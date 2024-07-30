Fenerbahçe'de Mourinho iç sahada ilk resmi maçında!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Lugano'yu konuk etti. TSİ 20.00'de başlayan karşılaşmada İngiliz hakem Robert Jones düdük çaldı. İlk maçı deplasmanda 4-3 kazanan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jose Mourinho, İsviçre'de oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Portekizli çalıştırıcı Ryan Kent yerine Ferdi Kadıoğlu'na şans verdi. Sarı-lacivertli ekibin 11'i şu isimlerden oluştu;

"Livakovic – Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Tadic, Szymanski, Ferdi Kadıoğlu, Dzeko."

FERDİ KADIOĞLU SOL ÖNDE MAÇA BAŞLADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na Lugano ile oynanan karşılaşmada 11'de şans verdi. Portekizli teknik direktör, milli oyuncuyu sol açık pozisyonunda görevlendirdi. Sarı-lacivertli ekipte uzun süredir sol bek pozisyonunda görev yapan tecrübeli oyuncu, İsviçre'de oynanan karşılaşmada 69'uncu dakikada Tadic'in yerine oyuna girmiş ve sol açıkta görev yaparak 1 gol kaydetmişti.

JOSE MOURINHO İÇ SAHADA İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli ekibin başında iç sahada ilk defa resmi bir maçta görev yaptı. İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından 1 Temmuz'da göreve gelen Mourinho, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Hull City ile oynanan özel maçta ilk defa iç sahada bir maça çıkmıştı.

SAINT-MAXIMIN YEDEKLER ARASINDA YER ALDI

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin ilk defa resmi bir maçta kadroda yer aldı. Lugano ile oynanan ilk maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Fransız futbolcu, rövanş karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.

LUGANO'DA 6 DEĞİŞİKLİK

Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, İsviçre Ligi'nde Basel'e karşı hafta sonu oynadıkları karşılaşmanın 11'inde 6 değişiklik yaptı. İsviçreli teknik adam, Zachary Brault, Martim Marques, Anto Grgic, Hicham Mahou, Daniel Dos Santos ve Kacper Przybylko yerine Ayman El Wafi, Mattia Zanotti, Ousmane Doumbia, Milton Valenzuela, Mattia Bottani ve Uran Bİslimi'ye forma verdi. Lugano'nun Fenerbahçe maçı 11'i şu isimlerden oluştu;

"Salpi, Papadopulos, El Wafi, Hajdari, Zanotti, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda.