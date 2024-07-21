Haberler Fenerbahçe Sofyan Amrabat Süper Lig devine transfer oluyor! Anlaşma sağlandı

Sofyan Amrabat Süper Lig devine transfer oluyor! Anlaşma sağlandı

Manchester United ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sofyan Amrabat'ın yeni adresi belli oluyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Süper Lig devi Faslı yıldız ile anlaşma sağladı. İşte transferin detayları... | TRANSFER HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 14:48
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Sofyan Amrabat Süper Lig devine transfer oluyor! Anlaşma sağlandı

Transferde gaza basan ve eksik bölgelerini tek tek tamamlayan Fenerbahçe'de sıra orta sahaya geldi.

Sofyan Amrabat Süper Lig devine transfer oluyor! Anlaşma sağlandı

AMRABAT'LA GÖRÜŞME

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen ve birbirinden önemli yıldızlarla görüşen sarı-lacivertliler, son olarak Fiorentina'nın yıldızı Sofyan Amrabat'la görüşme gerçekleştirdi.

Sofyan Amrabat Süper Lig devine transfer oluyor! Anlaşma sağlandı

Kiralık sözleşmesi sona erince Manchester United'dan Fiorentina'ya dönen tecrübeli futbolcuyla önceki gün masaya oturuldu.

Sofyan Amrabat Süper Lig devine transfer oluyor! Anlaşma sağlandı

BÜYÜK MESAFE KAT EDİLDİ

Hem Amrabat hem de Fiorentina'yla yapılan pazarlıklarda büyük mesafe kat edildi.

Sofyan Amrabat Süper Lig devine transfer oluyor! Anlaşma sağlandı

ANLAŞMA AŞAMASINA GELİNDİ

Akşam'ın haberine göre, Galatasaray'ın da istediği Faslı yıldıza ezeli rakibinden daha iyi şartlar sunan sarı-lacivertliler oyuncuyla anlaşma aşamasına geldi.

Sofyan Amrabat Süper Lig devine transfer oluyor! Anlaşma sağlandı

YAPILAN TEKLİF 12 MİLYON

Sözleşmesi 2025 haziranda bitecek olan oyuncu için de Fiorentina'ya 12 milyon euro teklif edildi.

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