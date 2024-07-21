Sofyan Amrabat Süper Lig devine transfer oluyor! Anlaşma sağlandı
Manchester United ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sofyan Amrabat'ın yeni adresi belli oluyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Süper Lig devi Faslı yıldız ile anlaşma sağladı. İşte transferin detayları... | TRANSFER HABERLERİ
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BÜYÜK MESAFE KAT EDİLDİ
Hem Amrabat hem de Fiorentina'yla yapılan pazarlıklarda büyük mesafe kat edildi.
ANLAŞMA AŞAMASINA GELİNDİ
Akşam'ın haberine göre, Galatasaray'ın da istediği Faslı yıldıza ezeli rakibinden daha iyi şartlar sunan sarı-lacivertliler oyuncuyla anlaşma aşamasına geldi.
YAPILAN TEKLİF 12 MİLYON
Sözleşmesi 2025 haziranda bitecek olan oyuncu için de Fiorentina'ya 12 milyon euro teklif edildi.
Mor-menekşeler ise 15 milyon Euro'da diretiyor. Transferde görüşmeler devam ediyor.
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