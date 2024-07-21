Sofyan Amrabat Süper Lig devine transfer oluyor! Anlaşma sağlandı

BÜYÜK MESAFE KAT EDİLDİ Hem Amrabat hem de Fiorentina'yla yapılan pazarlıklarda büyük mesafe kat edildi.

ANLAŞMA AŞAMASINA GELİNDİ Akşam'ın haberine göre, Galatasaray'ın da istediği Faslı yıldıza ezeli rakibinden daha iyi şartlar sunan sarı-lacivertliler oyuncuyla anlaşma aşamasına geldi.