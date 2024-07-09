Wesley Teixeira'dan müjdeli haber! Ailesi de Fenerbahçe'yi istiyor
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Şimdiye kadar Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde sıra yabancı isimlere geldi. En-Nesyri ve Maximin gibi oyuncularla görüşmelerini sürdüren Kanarya, 19 yaşındaki Brezilyalı genç yıldız Wesley Teixeira'yı da listesinde tutuyor. Jose Mourinho'nun kadroda görmek istediği gelecek vaat eden Sambacı'nın transferinde sevindirici bir gelişme yaşandı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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15 maçta 38 dripling ile maç başı ortalaması 2.53 olan futbolcuyu Chelsea'nin 30 milyon euro bonservisle Palmeiras'tan kadrosuna kattığı Estevao 15 maçta 21 dripling ile takip ediyor.
Sarı-lacivertlilerin gözdesi bir süredir fiziksel açıdan güçlenmek için de bireysel çalışmalar gerçekleştiriyor.
Brezilya'nın en önemli yeteneklerinden Wesley Teixeira, Vitor Pereira tarafından keşfedilerek Corinthians A Takımı'na kazandırıldı.
Ancak Corinthians şu an ligde düşme potasında, kulüpte karışıklık hakim ve oyuncular üzerinde büyük bir baskı var.
AİLESİ DE FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR!
Böyle bir ortamda sağlıklı gelişim gösteremeyeceğini düşünen 19 yaşındaki futbolcu ve ailesinin ayrılığa ve sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Brezilya ekibi Corinthians ile 19 resmi maça çıkan Teixeira, 5 gol atarken, 3 de asist yaptı.
Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
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