Wesley Teixeira'dan müjdeli haber! Ailesi de Fenerbahçe'yi istiyor

Ancak Corinthians şu an ligde düşme potasında, kulüpte karışıklık hakim ve oyuncular üzerinde büyük bir baskı var.

AİLESİ DE FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR!

Böyle bir ortamda sağlıklı gelişim gösteremeyeceğini düşünen 19 yaşındaki futbolcu ve ailesinin ayrılığa ve sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.