Haberler Fenerbahçe Wesley Teixeira'dan müjdeli haber! Ailesi de Fenerbahçe'yi istiyor

Wesley Teixeira'dan müjdeli haber! Ailesi de Fenerbahçe'yi istiyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Şimdiye kadar Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde sıra yabancı isimlere geldi. En-Nesyri ve Maximin gibi oyuncularla görüşmelerini sürdüren Kanarya, 19 yaşındaki Brezilyalı genç yıldız Wesley Teixeira'yı da listesinde tutuyor. Jose Mourinho'nun kadroda görmek istediği gelecek vaat eden Sambacı'nın transferinde sevindirici bir gelişme yaşandı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 11:46
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Wesley Teixeira'dan müjdeli haber! Ailesi de Fenerbahçe'yi istiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği 19 yaşındaki futbolcu Wesley Teixeira, adım adım sarı-lacivertlilere yaklaşıyor.

Wesley Teixeira'dan müjdeli haber! Ailesi de Fenerbahçe'yi istiyor

Solda ve sağda oynayabilen kanat oyuncusu, hızı, çabukluğu, tekniği ve dripling becerileriyle öne çıkıyor.

Wesley Teixeira'dan müjdeli haber! Ailesi de Fenerbahçe'yi istiyor

Wesley, Brezilya Serie A'da en çok dripling yapan oyuncu listesinde açık ara farkla zirvede.

Wesley Teixeira'dan müjdeli haber! Ailesi de Fenerbahçe'yi istiyor

15 maçta 38 dripling ile maç başı ortalaması 2.53 olan futbolcuyu Chelsea'nin 30 milyon euro bonservisle Palmeiras'tan kadrosuna kattığı Estevao 15 maçta 21 dripling ile takip ediyor.

Wesley Teixeira'dan müjdeli haber! Ailesi de Fenerbahçe'yi istiyor

Sarı-lacivertlilerin gözdesi bir süredir fiziksel açıdan güçlenmek için de bireysel çalışmalar gerçekleştiriyor.

Wesley Teixeira'dan müjdeli haber! Ailesi de Fenerbahçe'yi istiyor

Brezilya'nın en önemli yeteneklerinden Wesley Teixeira, Vitor Pereira tarafından keşfedilerek Corinthians A Takımı'na kazandırıldı.

Wesley Teixeira'dan müjdeli haber! Ailesi de Fenerbahçe'yi istiyor

Ancak Corinthians şu an ligde düşme potasında, kulüpte karışıklık hakim ve oyuncular üzerinde büyük bir baskı var.

Wesley Teixeira'dan müjdeli haber! Ailesi de Fenerbahçe'yi istiyor

AİLESİ DE FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR!
Böyle bir ortamda sağlıklı gelişim gösteremeyeceğini düşünen 19 yaşındaki futbolcu ve ailesinin ayrılığa ve sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Wesley Teixeira'dan müjdeli haber! Ailesi de Fenerbahçe'yi istiyor

Brezilya ekibi Corinthians ile 19 resmi maça çıkan Teixeira, 5 gol atarken, 3 de asist yaptı.

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