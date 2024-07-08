Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz, transfer görüşmeleri yapmak için sarı-lacivertlilerin Avusturya kampından ayrıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 12:55 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 13:29
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'e veda edildi. Transfer görüşmeleri yapmak için izin verilen deneyimli savunma oyuncusu kamptan ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Bilgilendirme 2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe kariyerinde 135 maça çıkan 33 yaşındaki Serdar Aziz, 11 gol attı ve 6 asist yaptı.

G.Saray'ın yıldızına Liverpool kancası! Bonservisi...
F.Bahçe'ye Szymanski piyangosu!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de şok ayrılık! Tarihi duyuruldu...
Ankara "barış" dedi 'komisyon' önerdi! Rusya'dan yanıt gecikmedi... "Türkiye'nin Ukrayna meselesine ilişkin fikrini destekliyoruz"
F.Bahçe'de ayrılık! Bu ay içinde veda ediyor
F.Bahçe'ye 19'luk süper yetenek! Bunu kimse beklemiyordu
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye Szymanski piyangosu!
F.Bahçe'de Szymanski ve Livakovic takıma katıldı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
ALES NE ZAMAN?
YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Szymanski piyangosu! F.Bahçe'ye Szymanski piyangosu! 13:35
G.Saray'ın yıldızına Liverpool kancası! Bonservisi... G.Saray'ın yıldızına Liverpool kancası! Bonservisi... 13:24
Fırtına Macaristan'da 2 hazırlık maçı yapacak! Fırtına Macaristan'da 2 hazırlık maçı yapacak! 13:03
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 12:55
F.Bahçe'de Szymanski ve Livakovic takıma katıldı F.Bahçe'de Szymanski ve Livakovic takıma katıldı 12:26
Mourinho'dan transfer sözleri! "Lugano maçında..." Mourinho'dan transfer sözleri! "Lugano maçında..." 11:11
Daha Eski
F.Bahçe'de ayrılık! Bu ay içinde veda ediyor F.Bahçe'de ayrılık! Bu ay içinde veda ediyor 10:49
F.Bahçe'den Beşiktaş'a çalım! Mourinho'nun yeni gözdesi olacak F.Bahçe'den Beşiktaş'a çalım! Mourinho'nun yeni gözdesi olacak 09:58
EURO 2024 sonrası transfer kararı! Yeni adresi... EURO 2024 sonrası transfer kararı! Yeni adresi... 09:28
İspanya - Fransa maçı NE ZAMAN? İspanya - Fransa maçı NE ZAMAN? 08:50
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Temmuz BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Temmuz 07:12
Hazırlıklar sürüyor Hazırlıklar sürüyor 01:01