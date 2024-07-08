Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'e veda edildi. Transfer görüşmeleri yapmak için izin verilen deneyimli savunma oyuncusu kamptan ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Bilgilendirme 2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe kariyerinde 135 maça çıkan 33 yaşındaki Serdar Aziz, 11 gol attı ve 6 asist yaptı.