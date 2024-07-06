TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılması sonrası golcü arayışların hızlandıran Fenerbahçe, Sevilla forması giyen En-Nesyri transferini açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin kısa süre içerisinde transferini resmiyete kavuşturması Faslı golcünün İstanbul'a geliş tarihiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe, 23 yaşındaki sol bekle 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İkinci transferini stoper hattına yapan sarı-lacivertliler, geçen sezon ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.
Kanarya, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yaz transfer dönemine Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü takviyeleriyle giriş yapan Fenerbahçe, forvet transferini bitirmeye hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler, Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nın Faslı futbolcunun transferi için İspanyol ekibine 16+4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki santrforla ise 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
En-Nesyri transferi için geri sayıma geçen Fenerbahçe, yeni golcüsüne kavuşuyor.
GELECEK HAFTA İSTANBUL'DA
Sport Italia muhabiri Rudy Galetti, En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerin teklifini kabul ettiğini ve Faslı golcünün gelecek hafta sağlık kontrolü için İstanbul'a geleceğini açıkladı.
MOURINHO FAKTÖRÜ
Galetti öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bu transferde kilit rolü olduğunu belirtti.
Youssef En-Nesyri, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı.
Faslı forvet, 20 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
En-Nesyri'nin Sevilla ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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