Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılması sonrası golcü arayışların hızlandıran Fenerbahçe, Sevilla forması giyen En-Nesyri transferini açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin kısa süre içerisinde transferini resmiyete kavuşturması Faslı golcünün İstanbul'a geliş tarihiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 17:46
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getiren sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Şu ana kadar iki transferi açıklayan Kanarya, ilk olarak Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Fenerbahçe, 23 yaşındaki sol bekle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

İkinci transferini stoper hattına yapan sarı-lacivertliler, geçen sezon ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Kanarya, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Yaz transfer dönemine Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü takviyeleriyle giriş yapan Fenerbahçe, forvet transferini bitirmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Sarı-lacivertliler, Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Fenerbahçe'nın Faslı futbolcunun transferi için İspanyol ekibine 16+4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki santrforla ise 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

En-Nesyri transferi için geri sayıma geçen Fenerbahçe, yeni golcüsüne kavuşuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

GELECEK HAFTA İSTANBUL'DA

Sport Italia muhabiri Rudy Galetti, En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerin teklifini kabul ettiğini ve Faslı golcünün gelecek hafta sağlık kontrolü için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

MOURINHO FAKTÖRÜ

Galetti öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bu transferde kilit rolü olduğunu belirtti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Youssef En-Nesyri, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Faslı forvet, 20 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dzeko kafaları karıştırdı!
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın yeni gözdesi!
HİCRİ YILBAŞI OKUNACAK DUALAR DİYANET | 2024 Muharrem ayı kılınacak namazlar, çekilecek zikir ve tesbihler
HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN 2024? | Hicri yılbaşı kaçıncı yılı, önemi nedir DİYANET?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (6 Temmuz Cumartesi)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 17:45
Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı 17:31
Cimbom'da yoğun mesai! Cimbom'da yoğun mesai! 16:10
Kırkpınar'da ilk tur tamamlandı! Kırkpınar'da ilk tur tamamlandı! 15:59
Fırtına hazırlıklarını sürdürüyor Fırtına hazırlıklarını sürdürüyor 15:32
Bashiru Lazio'da! Bashiru Lazio'da! 15:17
Daha Eski
Hollanda - Türkiye maçı ne zaman? Hollanda - Türkiye maçı ne zaman? 15:04
Yiğido yeni sezona hazırlanıyor Yiğido yeni sezona hazırlanıyor 14:14
Dzeko kafaları karıştırdı! Dzeko kafaları karıştırdı! 13:56
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın yeni gözdesi! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın yeni gözdesi! 13:00
Hollanda - Türkiye maçı ne zaman? Hollanda - Türkiye maçı ne zaman? 12:14
Zaha'dan G.Saray'a transferi hakkında flaş itiraf! Zaha'dan G.Saray'a transferi hakkında flaş itiraf! 11:42