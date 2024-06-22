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Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, teknik ve idari kadro ile futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 12:51
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Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik ve idari kadro ile futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho, teknik ve idari kadro ile futbolcular, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kan tetkikleriyle başlayan sağlık kontrolünde, teknik heyet ve futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

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