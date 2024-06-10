İsmail Yüksek'ten Bursaspor'a büyük vefa!

Bursaspor altyapısından yetişen Milli futbolcu İsmail Yüksel, yeşil-beyazlı kulüpten alacağı 100 bin TL'yi bağışladı. Bursaspor Kulübü, İsmail Yüksek'e teşekkür etti.
BURSASPOR KULÜBÜ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
"Altyapımızdan yetişen milli futbolcu İsmail Yüksek, 100 bin TL'lik alacağını kulübümüze bağışlamıştır. Kendisine teşekkür eder, Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileriz."
Altyapımızdan yetişen milli futbolcu İsmail Yüksek, 100.000 TL'lik alacağını kulübümüze bağışlamıştır. Kendisine teşekkür eder, Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileriz. pic.twitter.com/wFRO8IAv5W— Bursaspor (@BursasporSk) June 10, 2024