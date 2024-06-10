Haberler Fenerbahçe İsmail Yüksek'ten Bursaspor'a büyük vefa!

İsmail Yüksek'ten Bursaspor'a büyük vefa!

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu İsmail Yüksek, eski takımı Bursaspor'dan alacağı olan 100 bin TL'yi yeşil beyazlı kulübe bağışladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 12:41 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 12:41
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Yüksek'ten Bursaspor'a büyük vefa!

Bursaspor altyapısından yetişen Milli futbolcu İsmail Yüksel, yeşil-beyazlı kulüpten alacağı 100 bin TL'yi bağışladı. Bursaspor Kulübü, İsmail Yüksek'e teşekkür etti.

BURSASPOR KULÜBÜ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Altyapımızdan yetişen milli futbolcu İsmail Yüksek, 100 bin TL'lik alacağını kulübümüze bağışlamıştır. Kendisine teşekkür eder, Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileriz."

G.Saray'a Cicaldau piyangosu! İşte yeni takımı
Devlerin yarışı transfere sıçradı! F.Bahçe istedi, G.Saray devreye girdi
DİĞER
Güzel anne Yasemin Şefkatli'den ikizleri Ayel ve Emir ile eğlenceli paylaşım! "Instagram ve gerçeklik"
FETÖ'de mektuplu itiraf cinsel ifşaat! Satır satır sistematik işkence | Şer yuvasından yeni görüntüler: Elebaşı Gülen bitik
Emre Mor F.Bahçe'de kalacak mı? Mourinho'nun kararı...
G.Saray'dan Davinson kararı! 25 milyon Euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Emre Mor F.Bahçe'de kalacak mı? Mourinho'nun kararı...
Mert Müldür'e İtalya'dan kanca!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 10 HAZİRAN rakamları
EMEKLİ İKRAMİYE SON DAKİKA | İkramiye ödemeleri başladı! 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi sorgulama ekranı
Tarım Kredi'de Kurban Bayramı bereketi! Tam 130 üründe fiyatlar dibi gördü! 10 Haziran Tarım Kredi Market kataloğu
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Yüksek'ten Bursaspor'a büyük vefa! İsmail Yüksek'ten Bursaspor'a büyük vefa! 12:41
G.Saray'a Cicaldau piyangosu! İşte yeni takımı G.Saray'a Cicaldau piyangosu! İşte yeni takımı 12:06
Hamit Altıntop'un güveni tam! Hamit Altıntop'un güveni tam! 11:47
Servet Yardımcı: Herkesle birlikte çalışacağız! Servet Yardımcı: Herkesle birlikte çalışacağız! 11:41
FIVB Milletler Ligi'nin Hong Kong etabı başlıyor! FIVB Milletler Ligi'nin Hong Kong etabı başlıyor! 11:35
Kübra Kocakuş tekrar dünya şampiyonu oldu! Kübra Kocakuş tekrar dünya şampiyonu oldu! 11:30
Daha Eski
Portekiz - İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman? Portekiz - İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman? 11:10
Moldova - Ukrayna maçı ne zaman? Moldova - Ukrayna maçı ne zaman? 11:07
Boston evinde Dallas'a şans tanımadı! Boston evinde Dallas'a şans tanımadı! 11:03
Malta - Yunanistan maçı ne zaman? Malta - Yunanistan maçı ne zaman? 11:03
Azerbaycan - Kazakistan maçı ne zaman? Azerbaycan - Kazakistan maçı ne zaman? 11:00
Yasin Özcan A Milli Takım kadrosuna dahil oldu! Yasin Özcan A Milli Takım kadrosuna dahil oldu! 10:56