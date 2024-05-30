TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcüyle geliyor
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım, oldukça iddialı bir seçim çalışması yürütüyor. Cumartesi günü Jose Mourinho’yla görüşecek olan Yıldırım, ardından Lukaku’nun menajeriyle bir araya gelecek. Yıldırım’ın iki isimle de prensipte söz kesmesi bekleniyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Yıldırım, önce Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yla yeniden bir görüşme yapacak.
Yüz yüze yapılacak bu toplantıda Jose'nin talepleri ve takım için yaptığı analizler dinlenecek.
Birçok teklif alan Jose Mourinho, ikna edilmeye çalışılacak.
Azız Yıldırım, İngiltere'de sadece Jose Mourinho'yla görüşmeyecek. Aziz başkan, ertesi gün ise Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'nun da menajeriyle bir toplantı gerçekleştirecek.
Geçtiğimiz haftalarda ilk görüşme gerçekleşmiş ve teklif sunulmuştu. Bu toplantıda Lukaku'nun talepleri masaya yatırılacak.
Belçikalı'dan söz alınırsa, Aziz Yıldırım seçildikten sonra Chelsea'yle masaya oturulacak.
Yıldırım'ın iki isimle de prensipte anlaşması bekleniyor.
Bonservisi Chelsea'de bulunan Romelu Lukaku'nun kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
EN İYİ TEKLİF F.BAHÇE'DEN
İtalyan basınının önde gelen gazetelerinden olan Corriere dello Sport, Jose Mourinho'ya en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiğini yazdı.
Çizme medyası, "Jose, Fenerbahçe tarafından yapılan teklifi kabul etmesi halinde özgürce hareket edebilecek.
Daha ciddi bir teklif gelmezse bu senaryo gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.
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