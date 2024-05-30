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TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcüyle geliyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım, oldukça iddialı bir seçim çalışması yürütüyor. Cumartesi günü Jose Mourinho’yla görüşecek olan Yıldırım, ardından Lukaku’nun menajeriyle bir araya gelecek. Yıldırım’ın iki isimle de prensipte söz kesmesi bekleniyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcüyle geliyor

Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, seçimden önce hem teknik direktörü hem de takımın yeni golcüsünü bitirmek için cumartesi günü Londra'ya gidecek.

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TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcüyle geliyor

Yıldırım, önce Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yla yeniden bir görüşme yapacak.

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcüyle geliyor

Yüz yüze yapılacak bu toplantıda Jose'nin talepleri ve takım için yaptığı analizler dinlenecek.

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcüyle geliyor

Birçok teklif alan Jose Mourinho, ikna edilmeye çalışılacak.

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcüyle geliyor

Azız Yıldırım, İngiltere'de sadece Jose Mourinho'yla görüşmeyecek. Aziz başkan, ertesi gün ise Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'nun da menajeriyle bir toplantı gerçekleştirecek.

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcüyle geliyor

Geçtiğimiz haftalarda ilk görüşme gerçekleşmiş ve teklif sunulmuştu. Bu toplantıda Lukaku'nun talepleri masaya yatırılacak.

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcüyle geliyor

Belçikalı'dan söz alınırsa, Aziz Yıldırım seçildikten sonra Chelsea'yle masaya oturulacak.

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcüyle geliyor

Yıldırım'ın iki isimle de prensipte anlaşması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcüyle geliyor

Bonservisi Chelsea'de bulunan Romelu Lukaku'nun kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcüyle geliyor

EN İYİ TEKLİF F.BAHÇE'DEN
İtalyan basınının önde gelen gazetelerinden olan Corriere dello Sport, Jose Mourinho'ya en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiğini yazdı.

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcüyle geliyor

Çizme medyası, "Jose, Fenerbahçe tarafından yapılan teklifi kabul etmesi halinde özgürce hareket edebilecek.

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcüyle geliyor

Daha ciddi bir teklif gelmezse bu senaryo gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

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