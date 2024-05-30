Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a olay sözler: O küfürlü şarkıyı...
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde, Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alan Mahmut Uslu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un şampiyonluk kutlamalarında söylediği küfürlü şarkıya sert bir yanıt verdi. İşte Uslu'nun sözleri... GS SPOR HABERLERİ
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Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alan Mahmut Uslu, Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk'u işaret ederek, "Rakibin mevcut antrenörüne o küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız.
Galatasaray'ın bu çıkışını indireceğiz. 3 sene de şampiyonluk için geliyoruz.
Yeter ki seçilelim. Aziz Yıldırım hepimizin lideri, Ali Koç'un da lideriydi ama o yanlış yollara girdi." diye konuştu.
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