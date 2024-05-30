Haberler Fenerbahçe Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a olay sözler: O küfürlü şarkıyı...

Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a olay sözler: O küfürlü şarkıyı...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde, Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alan Mahmut Uslu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un şampiyonluk kutlamalarında söylediği küfürlü şarkıya sert bir yanıt verdi. İşte Uslu'nun sözleri... GS SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 13:53
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a olay sözler: O küfürlü şarkıyı...

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ankara'da genel kurul üyeleriyle bir araya geldi.

Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a olay sözler: O küfürlü şarkıyı...

NTV Spor'da yer alan habere göre Yıldırım'ın listesinde bulunan Mahmut Uslu, Okan Buruk için çarpıcı açıklamalar yaptı.

Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a olay sözler: O küfürlü şarkıyı...

Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alan Mahmut Uslu, Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk'u işaret ederek, "Rakibin mevcut antrenörüne o küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız.

Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a olay sözler: O küfürlü şarkıyı...

Galatasaray'ın bu çıkışını indireceğiz. 3 sene de şampiyonluk için geliyoruz.

Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a olay sözler: O küfürlü şarkıyı...

Yeter ki seçilelim. Aziz Yıldırım hepimizin lideri, Ali Koç'un da lideriydi ama o yanlış yollara girdi." diye konuştu.

G.Saraylı 4 futbolcudan dev gelir
Buruk'a çifte transfer müjdesi!
DİĞER
Babası Yılmaz Erdoğan annesi güzel oyuncu Belçim Bilgin! İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin'e bakın!
Başkan Erdoğan'dan Efes-2024 Tatbikatı'nda net mesaj! "Yakın takipteyiz, çekinmeyiz" deyip işaret fişeğini attı: Teröristana geçit yok
Kartal hakkında hayrete düşüren gerçek!
Fransız devi Buruk için İstanbul'a gelecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fred'in dondurmacıyla imtihanı
Serdar ve Ferdi gençleri sabah namazına davet etti!
İstanbul baraj doluluk oranı
LGS'ye girerken kalem, silgi veriliyor mu? | 2024 LGS'ye girerken ne götürülür? Suyla sınava girilir mi?
LGS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | 2024 MEB LGS sınav yeri nasıl öğrenilir? Giriş belgesi PDF indir
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Trabzonspor'da kupalar kazanmak istiyorum" "Trabzonspor'da kupalar kazanmak istiyorum" 13:07
Fred'in dondurmacıyla imtihanı Fred'in dondurmacıyla imtihanı 13:01
Alex de Souza teknik ekibini açıkladı! Alex de Souza teknik ekibini açıkladı! 12:23
Serdar ve Ferdi gençleri sabah namazına davet etti! Serdar ve Ferdi gençleri sabah namazına davet etti! 12:06
ManU'ya veda etti! Fenerbahçe'den flaş hamle... ManU'ya veda etti! Fenerbahçe'den flaş hamle... 11:59
Kartal hakkında hayrete düşüren gerçek! Kartal hakkında hayrete düşüren gerçek! 11:24
Daha Eski
Al Hilal - Al Nassr maçı ne zaman? Al Hilal - Al Nassr maçı ne zaman? 11:18
Sultanlar'ın sıradaki rakibi Sırbistan! Sultanlar'ın sıradaki rakibi Sırbistan! 10:51
Buruk'a çifte transfer müjdesi! Buruk'a çifte transfer müjdesi! 10:44
Fransız devi Buruk için İstanbul'a gelecek! Fransız devi Buruk için İstanbul'a gelecek! 10:35
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin golcü yarışı! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin golcü yarışı! 10:31
Di Maria Beşiktaş'a gelecek mi? İşte flaş gelişme! Di Maria Beşiktaş'a gelecek mi? İşte flaş gelişme! 09:39