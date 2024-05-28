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Fenerbahçeliler isyan bayrağını çekti! İşte son 6 yılın bilançosu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunda 99 puan toplamasına rağmen sezonu 102 puanlı Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamalayan Fenerbahçe'de şampiyonluk hasreti sürerken, son 6 yılın bilançosu da ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 06:50
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Fenerbahçeliler isyan bayrağını çekti! İşte son 6 yılın bilançosu

Yeniden başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç, Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde başarısız ve silik bir performans ortaya koydu.

Fenerbahçeliler isyan bayrağını çekti! İşte son 6 yılın bilançosu

Sarı-lacivertli taraftarlar, şampiyon olamamalarının ardından yine isyan bayrağını çekti.

Fenerbahçeliler isyan bayrağını çekti! İşte son 6 yılın bilançosu

REKORLA DA OLMADI

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Galatasaray ile yarış verdiği Süper Lig'de bu sezon 99 puan topladı.

Fenerbahçeliler isyan bayrağını çekti! İşte son 6 yılın bilançosu

99 gol atan Kanarya, puan rekoru kırdığı bir sezona rağmen ipi göğüsleyemeyi başaramadı.

Fenerbahçeliler isyan bayrağını çekti! İşte son 6 yılın bilançosu

Takvim'in derlediği haberde Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'ndaki başarısılzlığa dikkat çeken Sarı-Lacivertli taraftarlar, Ali Koç ve yönetimini gerçekleştirdiği transferler, hoca kıyımları ve yüksek harcamalar sebebiyle eleştirdi.

Fenerbahçeliler isyan bayrağını çekti! İşte son 6 yılın bilançosu

YATIRIMLAR TUTMADI

Fenerbahçe, 6 yıllık Ali Koç döneminde 98 transfere imza attı. Bu dönemde 4'ü yabancı, 7'si yerli olmak üzere toplamda 11 teknik direktörle çalışıldı.

Fenerbahçeliler isyan bayrağını çekti! İşte son 6 yılın bilançosu

Sarı-Lacivertliler, söz konusu dönemde 186 milyon Euro gibi ciddi bir harcama yaptı.

Fenerbahçeliler isyan bayrağını çekti! İşte son 6 yılın bilançosu

Her sezona şampiyonluk parolası ve Avrupa'da başarı hedefiyle giren Kanarya, Koç yönetiminde hiç şampiyonluk elde edemedi.

Fenerbahçeliler isyan bayrağını çekti! İşte son 6 yılın bilançosu

F.Bahçe, Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda Aziz Yıldırım başkan, Ersun Yanal da teknik direktörken tatmıştı.

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