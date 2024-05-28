Fenerbahçeliler isyan bayrağını çekti! İşte son 6 yılın bilançosu
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunda 99 puan toplamasına rağmen sezonu 102 puanlı Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamalayan Fenerbahçe'de şampiyonluk hasreti sürerken, son 6 yılın bilançosu da ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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99 gol atan Kanarya, puan rekoru kırdığı bir sezona rağmen ipi göğüsleyemeyi başaramadı.
Takvim'in derlediği haberde Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'ndaki başarısılzlığa dikkat çeken Sarı-Lacivertli taraftarlar, Ali Koç ve yönetimini gerçekleştirdiği transferler, hoca kıyımları ve yüksek harcamalar sebebiyle eleştirdi.
YATIRIMLAR TUTMADI
Fenerbahçe, 6 yıllık Ali Koç döneminde 98 transfere imza attı. Bu dönemde 4'ü yabancı, 7'si yerli olmak üzere toplamda 11 teknik direktörle çalışıldı.
Sarı-Lacivertliler, söz konusu dönemde 186 milyon Euro gibi ciddi bir harcama yaptı.
Her sezona şampiyonluk parolası ve Avrupa'da başarı hedefiyle giren Kanarya, Koç yönetiminde hiç şampiyonluk elde edemedi.
F.Bahçe, Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda Aziz Yıldırım başkan, Ersun Yanal da teknik direktörken tatmıştı.
TARİHİ HARCAMA YAPILDI
Fenerbahçe, 59 milyon Euro ile en çok harcama yaptığı sezonu geçirdi. En pahalı transfer ise 15 milyon Euro bedel ile kadroya dahil edilen Cengiz Ünder oldu.
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