FENERBAHÇE HABERLERİ: Oosterwolde'den Galatasaray'ın paylaşımına fotoğraflı yanıt!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'i 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde, Galatasaray'ın yaptığı paylaşımlarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
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Fenerbahçe bu sonuçla sezonu 99 puanla 2. sırada bitirdi. Galatasaray ise 102 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi.
GALATASARAY PAYLAŞTI, OOSTERWOLDE YANIT VERDİ
Galatasaray, şampiyonluğun ardından Mauro Icardi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
İşte sarı-kırmızılıların paylaşımı....
OOSTERWOLDE'DEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR
Sarı-kırmızılı takım, bu paylaşımda Icardi sevinci yapan Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'ye de gönderme yaptı.
Bununla birlikte Jayden Oosterwolde de sarı-kırmızılı takıma cevap verdi.
Galatasaray maçından kareler paylaşan Oosterwolde, Icardi ile girdiği ikili mücadelenin yanı sıra, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde açtıkları Fenerbahçe bayrağını paylaştı.
Oosterwolde son paylaşımını ise RAMS Park'ta çekilen fotoğrafla yaptı.
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