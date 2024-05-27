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FENERBAHÇE HABERLERİ: Oosterwolde'den Galatasaray'ın paylaşımına fotoğraflı yanıt!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'i 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde, Galatasaray'ın yaptığı paylaşımlarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:44
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Oosterwolde'den Galatasaray'ın paylaşımına fotoğraflı yanıt!

Süper Lig'in son hafta maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de İstanbulspor'u ağırladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Oosterwolde'den Galatasaray'ın paylaşımına fotoğraflı yanıt!

Sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti ancak Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 mağlup etmesiyle sezonu 2. sırada tamamladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Oosterwolde'den Galatasaray'ın paylaşımına fotoğraflı yanıt!

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 8'de Edin Dzeko, 15'te Szymanski, 36'da Dusan Tadic, 66'da Osayi-Samuel, 76'da Serdar Dursun ve 78'de Joshua King kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Oosterwolde'den Galatasaray'ın paylaşımına fotoğraflı yanıt!

Fenerbahçe bu sonuçla sezonu 99 puanla 2. sırada bitirdi. Galatasaray ise 102 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Oosterwolde'den Galatasaray'ın paylaşımına fotoğraflı yanıt!

GALATASARAY PAYLAŞTI, OOSTERWOLDE YANIT VERDİ

Galatasaray, şampiyonluğun ardından Mauro Icardi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Oosterwolde'den Galatasaray'ın paylaşımına fotoğraflı yanıt!

İşte sarı-kırmızılıların paylaşımı....

FENERBAHÇE HABERLERİ: Oosterwolde'den Galatasaray'ın paylaşımına fotoğraflı yanıt!

OOSTERWOLDE'DEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Sarı-kırmızılı takım, bu paylaşımda Icardi sevinci yapan Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'ye de gönderme yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Oosterwolde'den Galatasaray'ın paylaşımına fotoğraflı yanıt!

Bununla birlikte Jayden Oosterwolde de sarı-kırmızılı takıma cevap verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Oosterwolde'den Galatasaray'ın paylaşımına fotoğraflı yanıt!

Galatasaray maçından kareler paylaşan Oosterwolde, Icardi ile girdiği ikili mücadelenin yanı sıra, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde açtıkları Fenerbahçe bayrağını paylaştı.

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