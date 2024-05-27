FENERBAHÇE HABERLERİ: Oosterwolde'den Galatasaray'ın paylaşımına fotoğraflı yanıt!

Fenerbahçe bu sonuçla sezonu 99 puanla 2. sırada bitirdi. Galatasaray ise 102 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi.

GALATASARAY PAYLAŞTI, OOSTERWOLDE YANIT VERDİ Galatasaray, şampiyonluğun ardından Mauro Icardi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.