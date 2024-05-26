Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'ya baş döndüren sözleşme! 150 milyon euro...

Jose Mourinho'ya baş döndüren sözleşme! 150 milyon euro...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından biri olan Jose Mourinho'ya gündem yaratan bir teklif geldi. Yeni takımı merak konusu olan dünyaca ünlü hocaya Suudi Arabistan Ligi'nden astronomik bir sözleşme önerildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 15:12
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Jose Mourinho'ya baş döndüren sözleşme! 150 milyon euro...

Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun son durumu hakkında gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.

Jose Mourinho'ya baş döndüren sözleşme! 150 milyon euro...

Sarı-lacivertlilerde başkan adayı Aziz Yıldırım, adaylık açıklamasında başkan olması durumunda Jose Mourinho ile çalışacağını açıklamış ve Yıldırım'ın açıklamaları Avrupa basınında büyük yankı uyandırmıştı.

Jose Mourinho'ya baş döndüren sözleşme! 150 milyon euro...

İtalyan ekibi Roma'dan ayrılmasının ardından takım çalıştırmayan Jose Mourinho, teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Jose Mourinho'ya baş döndüren sözleşme! 150 milyon euro...

Yeni adresi merak konusu olan dünyaca ünlü hoca, Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif aldı.

Jose Mourinho'ya baş döndüren sözleşme! 150 milyon euro...

ARABİSTAN'DAN 150 MİLYON EURO!
Rumen basınından Emanuel Roşu'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah, Jose Mourinho'ya 150 milyon euro değerinde bir sözleşme önerdi.

Jose Mourinho'ya baş döndüren sözleşme! 150 milyon euro...

TEKLİFE SICAK BAKIYOR!
Haberde, Mourinho'nun bu teklife sıcak baktığı ancak gelecek sezon için görüştüğü takımlardan 1 yıllık sözleşme talebinde bulunduğu kaydedildi.

Jose Mourinho'ya baş döndüren sözleşme! 150 milyon euro...

FENERBAHÇE 1 YILLIK İSTEMİYOR!
Öte yandan haberde; Jose Mourinho ile Fenerbahçe'nin de çok yakından ilgilendiği ancak sarı-lacivertlilerin Mourinho'nun 1 yıllık sözleşme talebine sıcak bakmadığı kaydedildi.

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