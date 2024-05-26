Jose Mourinho'ya baş döndüren sözleşme! 150 milyon euro...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından biri olan Jose Mourinho'ya gündem yaratan bir teklif geldi. Yeni takımı merak konusu olan dünyaca ünlü hocaya Suudi Arabistan Ligi'nden astronomik bir sözleşme önerildi. İşte detaylar...
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Yeni adresi merak konusu olan dünyaca ünlü hoca, Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif aldı.
ARABİSTAN'DAN 150 MİLYON EURO!
Rumen basınından Emanuel Roşu'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah, Jose Mourinho'ya 150 milyon euro değerinde bir sözleşme önerdi.
TEKLİFE SICAK BAKIYOR!
Haberde, Mourinho'nun bu teklife sıcak baktığı ancak gelecek sezon için görüştüğü takımlardan 1 yıllık sözleşme talebinde bulunduğu kaydedildi.
FENERBAHÇE 1 YILLIK İSTEMİYOR!
Öte yandan haberde; Jose Mourinho ile Fenerbahçe'nin de çok yakından ilgilendiği ancak sarı-lacivertlilerin Mourinho'nun 1 yıllık sözleşme talebine sıcak bakmadığı kaydedildi.
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