Haberler Fenerbahçe "Mutluluğun resmini çizemedin; İsmail Kartal..."

"Mutluluğun resmini çizemedin; İsmail Kartal..."

Fotomaç gazetesi yazarı Ozan Zeybek, Fenerbahçe'nin son durumu ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Teknik direktör İsmail Kartal'a eleştiride bulunan Zeybek, sarı-lacivertlilerin yeni hocasının Jose Mourinho olması gerektiğini ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 09:39
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Mutluluğun resmini çizemedin; İsmail Kartal..."

OZAN ZEYBEK: SARAYDAN KIZ KAÇIRMA
Mutluluğun resmini çizemedin; İsmail Kartal... Balığa çıkmak, bisiklete binmek, hafta sonu dağcılık yapmak mı lazım yoksa... Hobi fakiriyim ben. Tek heyecanım Fenerbahçe'yi izlemekti. Onu da aldınız elimizden.

"Mutluluğun resmini çizemedin; İsmail Kartal..."

Oyuncağını kaybetmiş çocuk gibiyiz şu an. Herkesin derdi farklı. Kiminin ekmeği bayat, kiminin pırlantası ufak. "Şu kadar puan aldım, rekor kırdım "dersen, hani nerde şampiyonluk derler adama... Bir kırlangıç ile bahar geldi sandınız. Felsefenin dışına çıktınız.

"Mutluluğun resmini çizemedin; İsmail Kartal..."

Fenerbahçeliyi ya yaşatacaksın ya da öldüreceksin ama asla yaralı bırakmayacaksın! Faturayı kime keseceğiz? İsmail hocaya mı yoksa onu getirenlere mi? Verilen demeçlere de dikkat etmeli.

"Mutluluğun resmini çizemedin; İsmail Kartal..."

Fenerbahçe teknik adamı, düşündüğü her şeyi söylememeli. Lakin söyleyeceği her şeyi de düşünerek dillendirmeli. Neyse bir devrin daha sonuna geliyoruz. Jesus'un kıymetini bilmeyenler saklanmasın.

"Mutluluğun resmini çizemedin; İsmail Kartal..."

Bu kadroyu ona vermek lazımdı. Keşkelerle konuşmayı sevmem. Ama şimdi açık ve net söylüyorum. Al Mourinho'yu hesabı sıfırla... Eğer güçlü girmez ve gövde gösterisi yapamazsan, Galatasaray hegemonyasını yıkamazsın. Sonrası; hayırlı işler. Sonrası; geçmiş olsun.

"Mutluluğun resmini çizemedin; İsmail Kartal..."

Kadıköy Radyosu'nda Mozart'ın "Saraydan kız kaçırma" operasını dinliyor birçoğu şu an. Şampiyon olmuş kadar mutluyum diyen çığlıklar var. Adana, Samsun, Alanya, Sivas, Konya maçlarını ben henüz unutmadım. Fenerbahçe ve Fenerbahçeli için tek başarı şampiyonluktur. Sonuçta; sevdiğinin arkasında durursun da inanmadığın için savaşmak zordur...

F.Bahçe'de kritik toplantı! Kartal ve futbolcular...
G.Saray istemişti! F.Bahçe alıyor
DİĞER
5 ayda 250 kitap okuyordu! Bir dönem zekasıyla çok konuşulan Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı!
İngiliz basını operasyonun detaylarını yazdı| Barış Boyun ev hapsindeyken bazuka saldırısı planladı! Cinayetin ardından gelen tebrik mesajı takibe takıldı
Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Boupendza Galatasaray'a mı geliyor? Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de kritik toplantı! Kartal ve futbolcular...
Ferdi ikiye böldü
e-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ | e-YDS 2024/6 sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Kaç soru, kaç dakika?
YKS DENEME SINAVI 2024 | MEB Türkiye geneli YKS deneme sınavı ne zaman, saat kaçta? Kimler katılabilir?
YKS Türkiye geneli deneme sınavı online mı, çevrimiçi mi? YKS deneme sınavına mezunlar katılabilir mi?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
DÜNYA FUTBOL GÜNÜ SÖZLERİ, MESAJLARI | Dünya Futbol Günü ne zaman? DÜNYA FUTBOL GÜNÜ SÖZLERİ, MESAJLARI | Dünya Futbol Günü ne zaman? 09:48
"Mutluluğun resmini çizemedin; İsmail Kartal..." "Mutluluğun resmini çizemedin; İsmail Kartal..." 09:39
Galatasaray başkanını seçiyor! - CANLI Galatasaray başkanını seçiyor! - CANLI 09:38
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Mayıs bugün kimin maçı var? 07:59
Performansa göre seçtim Performansa göre seçtim 00:55
İşte Bizim Çocuklar İşte Bizim Çocuklar 00:54
Daha Eski
Kazanan yok Kazanan yok 00:50
Real Madrid finalde Real Madrid finalde 00:18
Real Madrid finalde Real Madrid finalde 00:14
G.Saray istemişti! F.Bahçe alıyor G.Saray istemişti! F.Bahçe alıyor 23:22
Boupendza Galatasaray'a mı geliyor? Transfer... Boupendza Galatasaray'a mı geliyor? Transfer... 23:18
F.Bahçe finali kaçırdı! F.Bahçe finali kaçırdı! 23:18