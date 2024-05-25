OZAN ZEYBEK: SARAYDAN KIZ KAÇIRMA

Mutluluğun resmini çizemedin; İsmail Kartal... Balığa çıkmak, bisiklete binmek, hafta sonu dağcılık yapmak mı lazım yoksa... Hobi fakiriyim ben. Tek heyecanım Fenerbahçe'yi izlemekti. Onu da aldınız elimizden.

Oyuncağını kaybetmiş çocuk gibiyiz şu an. Herkesin derdi farklı. Kiminin ekmeği bayat, kiminin pırlantası ufak. "Şu kadar puan aldım, rekor kırdım "dersen, hani nerde şampiyonluk derler adama... Bir kırlangıç ile bahar geldi sandınız. Felsefenin dışına çıktınız.