"Mutluluğun resmini çizemedin; İsmail Kartal..."
Fotomaç gazetesi yazarı Ozan Zeybek, Fenerbahçe'nin son durumu ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Teknik direktör İsmail Kartal'a eleştiride bulunan Zeybek, sarı-lacivertlilerin yeni hocasının Jose Mourinho olması gerektiğini ifade etti. İşte o sözler...
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Fenerbahçe teknik adamı, düşündüğü her şeyi söylememeli. Lakin söyleyeceği her şeyi de düşünerek dillendirmeli. Neyse bir devrin daha sonuna geliyoruz. Jesus'un kıymetini bilmeyenler saklanmasın.
Bu kadroyu ona vermek lazımdı. Keşkelerle konuşmayı sevmem. Ama şimdi açık ve net söylüyorum. Al Mourinho'yu hesabı sıfırla... Eğer güçlü girmez ve gövde gösterisi yapamazsan, Galatasaray hegemonyasını yıkamazsın. Sonrası; hayırlı işler. Sonrası; geçmiş olsun.
Kadıköy Radyosu'nda Mozart'ın "Saraydan kız kaçırma" operasını dinliyor birçoğu şu an. Şampiyon olmuş kadar mutluyum diyen çığlıklar var. Adana, Samsun, Alanya, Sivas, Konya maçlarını ben henüz unutmadım. Fenerbahçe ve Fenerbahçeli için tek başarı şampiyonluktur. Sonuçta; sevdiğinin arkasında durursun da inanmadığın için savaşmak zordur...
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