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Fenerbahçe Beko Aliağa Petkimspor'u konuk edecek

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi çeyrek final ilk maçında 16 Mayıs Perşembe günü Aliağa Petkimspor'u konuk edecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:30
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Fenerbahçe Beko Aliağa Petkimspor'u konuk edecek

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Aliağa Petkimspor'u konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Semih Vural ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetecek.

Ligde oynadığı 30 karşılaşmanın 25'inden galibiyetle ayrılarak 55 puan toplayan Fenerbahçe Beko, normal sezonu ikinci sırada tamamladı.

İki takım bu sezon 2'si lig, 1'i Erkekler Türkiye Kupası olmak üzere 3 kez karşı karşıya geldi.

Ligde iç sahada 96-85, deplasmanda ise 81-59 kazanan Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda da rakibi 81-68 mağlup etmeyi başardı.

2 galibiyet alan ekibini yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı 18 Mayıs Cumartesi saat 18.00'de İzmir Enka Spor Salonu'nda oynanacak.

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