FENERBAHÇE HABERİ - Levent Mercan'ın transferinde flaş detay! İşte ödenecek rakam
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün 23 yaşındaki sol beki Levent Mercan için prensip anlaşmasına varmıştı. Schalke 04 ile Fatih Karagümrük arasındaki Levent anlaşması ortaya çıkarken Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncu için kasasından çıkacak rakam yükseldi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Diğer yandan yönetim, kadrodaki isimlere gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor.
Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
Birçok pozisyonda oynama özelliği olan 24 yaşındaki yıldız isim için önemli tekliflerin geldiği belirtiliyordu.
Kurmaylar, Ferdi'nin yerini doldurmak için VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı gözüne kestirmişti.
Fenerbahçe, 23 yaşındaki sol bek için prensip anlaşmasına varmıştı. Kırmızı-siyahlılara 2 milyon euro ödenecek.
Bu paranın 500 bin euro'su ise Schalke 04'e gidecek. Schalke ile Kargümrük arasında yapılan anlaşmadan dolayı bonservisin %25'i Alman ekinin kasasına girecek.
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