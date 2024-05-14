Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Levent Mercan'ın transferinde flaş detay! İşte ödenecek rakam

FENERBAHÇE HABERİ - Levent Mercan'ın transferinde flaş detay! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün 23 yaşındaki sol beki Levent Mercan için prensip anlaşmasına varmıştı. Schalke 04 ile Fatih Karagümrük arasındaki Levent anlaşması ortaya çıkarken Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncu için kasasından çıkacak rakam yükseldi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 09:54
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FENERBAHÇE HABERİ - Levent Mercan'ın transferinde flaş detay! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe hafta sonunda ezeli rakibi Galatasaray'a RAMS Park Stadyumu'nda konuk oluyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Levent Mercan'ın transferinde flaş detay! İşte ödenecek rakam

Şampiyonluk yarışında 2 puan geride bulunan sarı-lacivertli ekip dev derbide 3 puanı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Levent Mercan'ın transferinde flaş detay! İşte ödenecek rakam

İsmail Kartal'ın öğrencileri zorlu yarışı son haftaya bırakmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Levent Mercan'ın transferinde flaş detay! İşte ödenecek rakam

Diğer yandan yönetim, kadrodaki isimlere gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Levent Mercan'ın transferinde flaş detay! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Levent Mercan'ın transferinde flaş detay! İşte ödenecek rakam

Birçok pozisyonda oynama özelliği olan 24 yaşındaki yıldız isim için önemli tekliflerin geldiği belirtiliyordu.

FENERBAHÇE HABERİ - Levent Mercan'ın transferinde flaş detay! İşte ödenecek rakam

Kurmaylar, Ferdi'nin yerini doldurmak için VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı gözüne kestirmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Levent Mercan'ın transferinde flaş detay! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe, 23 yaşındaki sol bek için prensip anlaşmasına varmıştı. Kırmızı-siyahlılara 2 milyon euro ödenecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Levent Mercan'ın transferinde flaş detay! İşte ödenecek rakam

Bu paranın 500 bin euro'su ise Schalke 04'e gidecek. Schalke ile Kargümrük arasında yapılan anlaşmadan dolayı bonservisin %25'i Alman ekinin kasasına girecek.

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