FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan Mourinho sonrası bir bomba daha! Yer yerinden oynayacak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada başkanlığa seçilmesinin ardından Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıkladı. Mourinho açıklamasının yankıları sürerken, Yıldırım'ın dünyaca ünlü yıldızı takıma kazandırmak için kolları sıvadığı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
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Başkan seçilmesi halinde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu sarı-lacivertli takımın başına getireceğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Artık Fenerbahçe'nin bu saatten sonra 'Bizim çocuğumuz' deyip o isimlerle devam etme lüksü yoktur. Fenerbahçe büyük hocalarla birlikte, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bu mücadele hem Türkiye'de hem yurt dışında olmalıdır. Türkiye'de Fenerbahçe muhakkak şampiyon olmalıdır, yurt dışında en azından final oynamalıdır.
Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. '3 başkan adayı olacak hangisi kazanırsa muhakkak Fenerbahçe'ye gel. Ben istiyorum diye gelme' dedim.
2003'te Porto'da başlayan çıkışını Fenerbahçe'de de yapabilirsin dedim. Memnuniyetle karşıladı. Arkadaşlarımla menajerleri arasındaki görüşmeler devam ediyor."
"Büyük ihtimalle biz kazanırsak Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim." diyen Yıldırım, "Artık çocukların üzülmesini istemiyoruz. Onları mutlu ve mesut etmek için büyük operasyon yapmak lazım. Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Konyaspor maçını canlı izlediğini anlattı, orada gördüklerini de ifade etti. Bundan biz de memnuniyet duyduk. Kendisi de çalışıyor. Diğer arkadaşlar da kazanırsa onlar için de Fenerbahçe'ye gelmesini arzu ederim. Önemli bir teknik adam ve Fenerbahçe'ye çok katkıda bulunur." ifadelerini kullandı.
Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho açıklaması büyük ses getirirken, transfer için de kolları sıvayan Yıldırım'dan çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi.
YILDIRIM'DAN LUKAKU HAMLESİ
Milliyet'in haberine göre; Yıldırım'ın Mourinho'nun da listesinde yer alan Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'yu Fenerbahçe'ye kazandırmak için şimdiden girişimlerde bulunduğu öğrenildi.
Chelsea'nin Belçikalı golcüyü bonservisiyle göndermeye öncelik verdiği öğrenildi. Ancak Suudi Arabistan kulüpleri dışında 40 milyon Euro'luk bonservis beklentisini karşılayacak bir takım yok.
Bu nedenle Maviler'in bir kez daha kiralama seçeneğine razı olma ihtimali yüksek görünüyor.
Romelu Lukaku, bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Roma'da 46 maça çıktı.
Belçikalı yıldız, 20 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Lukaku'nun Chelsea ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 30 milyon Euro.
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