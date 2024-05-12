Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye! Para ve 2 oyuncu...

TRANSFER HABERİ: Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye! Para ve 2 oyuncu...

Son dakika spor haberi: Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vuran Alanyaspor'un genç yıldızı Oğuz Aydın'a kanca attı. Akdeniz ekibiyle transfer görüşmesi yapan Kanarya, para artı takasta 2 oyuncu teklifi yaptı. İşte pazarlıkların detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ: Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye! Para ve 2 oyuncu...

Ferdi'nin olası ayrılığı öncesinde Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, ikinci transferini de yine yurt içinden yapacak.

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TRANSFER HABERİ: Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye! Para ve 2 oyuncu...

Önümüzdeki sezonun planlamalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertliler, hedefteki yıldızların transferini erkenden bitirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye! Para ve 2 oyuncu...

Yerli oyunculara büyük önem veren Kanarya, hücum hattına takviye yapmak için kollarını sıvadı.

TRANSFER HABERİ: Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye! Para ve 2 oyuncu...

OĞUZ AYDIN HEDEFTE!
Hedefteki isim; Alanyaspor'da gösterdiği performansları dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın...

TRANSFER HABERİ: Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye! Para ve 2 oyuncu...

İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ!
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan 23 yaşındaki sağ kanat için Alanyaspor'la ilk temas gerçekleştirildi.

TRANSFER HABERİ: Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye! Para ve 2 oyuncu...

Akdeniz ekibi, Beşiktaş'a olduğu gibi Fenerbahçe'ye de kapıyı 5 milyon euro'dan açtı.

TRANSFER HABERİ: Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye! Para ve 2 oyuncu...

3 MİLYON EURO ARTI EMRE MOR VE BİR OYUNCU DAHA!
Lig bitmeden oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler ise ilk etapta 3 milyon euro artı Emre Mor ve bir oyuncu önerdi.

TRANSFER HABERİ: Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye! Para ve 2 oyuncu...

İki takım arasındaki transfer pazarlıkları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye! Para ve 2 oyuncu...

Taraflar anlaşma sağlarsa transfer sezonu açıldığı an Oğuz Aydın, Fenerbahçe'ye imzayı atacak.

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