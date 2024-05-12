TRANSFER HABERİ: Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye! Para ve 2 oyuncu...
Son dakika spor haberi: Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vuran Alanyaspor'un genç yıldızı Oğuz Aydın'a kanca attı. Akdeniz ekibiyle transfer görüşmesi yapan Kanarya, para artı takasta 2 oyuncu teklifi yaptı. İşte pazarlıkların detayları...
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Önümüzdeki sezonun planlamalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertliler, hedefteki yıldızların transferini erkenden bitirmek istiyor.
Yerli oyunculara büyük önem veren Kanarya, hücum hattına takviye yapmak için kollarını sıvadı.
OĞUZ AYDIN HEDEFTE!
Hedefteki isim; Alanyaspor'da gösterdiği performansları dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın...
İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ!
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan 23 yaşındaki sağ kanat için Alanyaspor'la ilk temas gerçekleştirildi.
Akdeniz ekibi, Beşiktaş'a olduğu gibi Fenerbahçe'ye de kapıyı 5 milyon euro'dan açtı.
3 MİLYON EURO ARTI EMRE MOR VE BİR OYUNCU DAHA!
Lig bitmeden oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler ise ilk etapta 3 milyon euro artı Emre Mor ve bir oyuncu önerdi.
İki takım arasındaki transfer pazarlıkları devam ediyor.
Taraflar anlaşma sağlarsa transfer sezonu açıldığı an Oğuz Aydın, Fenerbahçe'ye imzayı atacak.
Bu sezonun flaş isimlerinden olan Oğuz Aydın, 36 maçta 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
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