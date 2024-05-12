Çağlar Söyüncü: Burada aslolan Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 3-0'la geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşma sonrası takımının 3. golünü atan Çağlar Söyüncü, mücadele sonrası konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren milli futbolcu, "Benim golümden önce galibiyet daha önemli. Öyle düşünüyorum. Burada aslolan Fenerbahçe. Elimizden geldiğince buraya layık olmaya çalışacağız son maça kadar. Bugün güzel bir galibiyet aldık. İlk dakikadan itibaren üstündük. Seyircilerimize teşekkür ediyorum. Son 2 maçımızı kazanıp, ondan sonrası ilahi takdir." ifadelerini kullandı.