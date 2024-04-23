Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve Szymanski düşüşte!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 86 puana ulaştı ve zirvede 90 puanla lider olan Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.

Sarı-lacivertli ekipte, son haftalarda Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'nin skor katkısında düşüş yaşanması dikkat çekti.

TADIC'İN AKAN OYUNDA 3 GOLÜ VAR

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın bu sezonki vazgeçilmez oyuncularından biri olan Dusan Tadic, puan kaybedilen Sivasspor deplasmanında etkisiz kaldı.

41 kez topla buluşan ve 31 pasında 25 isabet kaydeden tecrübeli kanat oyuncusu, 2 ortasında isabet sağlayamazken 1 uzun topunda da adresi bulamadı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 33 maçın tamamında forma giyen Sırp yıldız, ürettiği 9 golün 6'sını penaltıdan atarken, akan oyunda sadece 3 gol bulabildi. Tadic'in bu sezon 11 asisti bulunuyor.

SYZMANSKI SESSİZLİĞİNİ YİNE BOZAMADI

Sarı-lacivertliler'deki ilk sezonuna harika bir giriş yapan Sebastian Szymanski, ligdeki ilk 20 haftada rakip fileleri 9 kez havalandırırken 9 da asist yapma başarısı göstermişti.

Ancak sonrasında düşüşe geçen ve beklentileri karşılayamayan Polonyalı oyuncu, oynadığı son 12 lig karşılaşmasında sadece Adana Demirspor maçında 1 asist üretebildi.

24 yaşındaki yıldız, Sivasspor karşısında da etkisiz bir performans sergiledi ve 71'de kenara alındı.