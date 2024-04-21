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Elde kaldı şampiyonluk

Sezon başında 60 milyon euroya yakın para harcayarak tarihinin en iyi kadrosunu kuran ve 4 kupaya da talip olan Fenerbahçe, hedeflerini bir bir kaybetti. İlk olarak 27 Şubat'ta Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen sarı-lacivertliler, sonrasında Süper Kupa'yı da TFF'ye tepki olsun diye Galatasaray'a hediye etti. İlk iki kupa bu şekilde gitti. Üçüncü hedef ise Konferans Ligi'ydi ancak Fenerbahçe, Olympiakos'a penaltılarla elenerek taraftarlarını şok etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 06:50
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Elde kaldı şampiyonluk

Sezon başında 60 milyon euroya yakın para harcayarak tarihinin en iyi kadrosunu kuran ve 4 kupaya da talip olan Fenerbahçe, hedeflerini bir bir kaybetti. İlk olarak 27 Şubat'ta Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen sarı-lacivertliler, sonrasında Süper Kupa'yı da TFF'ye tepki olsun diye Galatasaray'a hediye etti. İlk iki kupa bu şekilde gitti. Üçüncü hedef ise Konferans Ligi'ydi ancak Fenerbahçe, Olympiakos'a penaltılarla elenerek taraftarlarını şok etti.

TEK HEDEF 6'DA 6

Sadece 53 günde üç kupaya da havlu atan Fenerbahçe'nin elinde bir tek lig şampiyonluğu kaldı. Teknik direktör İsmail Kartal, öğrencilerine lig şampiyonluğunun artık olmazsa olmaz olduğunu söyledi ve tüm planlarını kalan 6 maçı kazanıp 10 yıllık hasreti bitirmek üzerine kurdu. Sezonu şampiyon tamamlayarak taraftarların ve camianın gönlünü almak isteyen futbolcular da Samandıra'da kolları sıvadı, toplantı üzerine toplantı yapmaya başladı.

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