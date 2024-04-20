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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük isyan!

Fenerbahçe son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında penaltı atışları sonucunda Yunan ekibi Olympiakos'a elendi. Alınan bu sonucun ardından sarı-lacivertli taraftarlardan takımın teknik direktörü İsmail Kartal'a büyük tepki var. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük isyan!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında normal sürede Yunan ekibi Olympiakos'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Fakat bu skor Kanarya'ya yetmedi. Sarı-lacivertlilerin ilk maçtan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılması nedeniyle mücadele penaltı atışlarına kaldı. Penaltı atışlarında ise turu geçen taraf konuk ekip oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Avrupa'dan elendi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük isyan!

Fenerbahçe'de moraller bozuk, yüzler asık... Sezona 4 kupa parolasıyla başlayan sarılacivertliler, bu hedeflerinden tek tek uzaklaştı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük isyan!

Kanarya, önce 27 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne elendi. Ardından TFF ile yaşanan problemler nedeniyle 7 Nisan'daki Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ikinci dakikasında sahadan çekildi ve kupayı ezeli rakibi Galatasaray'a hediye etti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük isyan!

İki kupa gidince Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig elde kalmıştı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük isyan!

YÖNETİME DE TEPKİ BÜYÜK

Sarı-lacivertliler, Konferans Ligi çeyrek finalinde de Yunan ekibi Olympiakos'a penaltılarla elendi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük isyan!

Karşılaşma boyunca iki farklı skoru yakalayamayan F.Bahçe'de teknik direktör İsmail Kartal da yaptığı değişikliklerle maçın kaderini değiştirdi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük isyan!

Turu Olympiakos'a hediye etti. Maç sonu taraftarlar tüm okları İsmail Kartal'a yöneltti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük isyan!

Kartal, ağır dille eleştirildi. 53 gün içinde üç kupaya veda edildi ve elde bir tek lig şampiyonluğu kaldı. Yönetime de camiadan büyük tepki var.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük isyan!

KRUNIC - ZAJC TAKINTISI

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın eleştirildiği konulardan biri de Miha Zajc ile Rade Krunic takıntısı...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük isyan!

İki oyuncudan da verim alınamamasına rağmen, Kartal sürekli bu ikiliye şans veriyor ve bu da Fenerbahçe'ye puanlar kaybettiriyor. Tecrübeli çalıştırıcı, bu nedenle de fazlasıyla eleştiriliyor.

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