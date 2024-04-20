Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük isyan!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında normal sürede Yunan ekibi Olympiakos'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Fakat bu skor Kanarya'ya yetmedi. Sarı-lacivertlilerin ilk maçtan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılması nedeniyle mücadele penaltı atışlarına kaldı. Penaltı atışlarında ise turu geçen taraf konuk ekip oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Avrupa'dan elendi.