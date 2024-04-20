Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük isyan!
Fenerbahçe son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında penaltı atışları sonucunda Yunan ekibi Olympiakos'a elendi. Alınan bu sonucun ardından sarı-lacivertli taraftarlardan takımın teknik direktörü İsmail Kartal'a büyük tepki var. İşte detaylar...
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İki kupa gidince Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig elde kalmıştı.
YÖNETİME DE TEPKİ BÜYÜK
Sarı-lacivertliler, Konferans Ligi çeyrek finalinde de Yunan ekibi Olympiakos'a penaltılarla elendi.
Karşılaşma boyunca iki farklı skoru yakalayamayan F.Bahçe'de teknik direktör İsmail Kartal da yaptığı değişikliklerle maçın kaderini değiştirdi.
Turu Olympiakos'a hediye etti. Maç sonu taraftarlar tüm okları İsmail Kartal'a yöneltti.
Kartal, ağır dille eleştirildi. 53 gün içinde üç kupaya veda edildi ve elde bir tek lig şampiyonluğu kaldı. Yönetime de camiadan büyük tepki var.
KRUNIC - ZAJC TAKINTISI
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın eleştirildiği konulardan biri de Miha Zajc ile Rade Krunic takıntısı...
İki oyuncudan da verim alınamamasına rağmen, Kartal sürekli bu ikiliye şans veriyor ve bu da Fenerbahçe'ye puanlar kaybettiriyor. Tecrübeli çalıştırıcı, bu nedenle de fazlasıyla eleştiriliyor.
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