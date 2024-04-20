Fred'den transfer sözleri! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

FENERBAHÇE'DEN AYRILMAYACAK!

Akşam'ın haberine göre; Brezilyalı oyuncu, Türkiye'de ve Fenerbahçe'de mutlu olduğunu dile getirerek sarı-lacivertlilerde kalacağının sinyallerini verdi ve transfer dedikodularına son noktayı koydu.