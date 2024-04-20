Haberler Fenerbahçe Fred'den transfer sözleri! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fred'den transfer sözleri! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de göz dolduran bir performans sergileyen Fred, birçok takımın transfer hedefi haline geldi. Özellikle Suudi Arabistan Ligi ekiplerinin peşinden koştuğu Brezilyalı yıldızın son durumu netlik kazandı. Transferin gözdesi konumundaki Fred, geleceği hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 16:35 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 16:36
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Fred'den transfer sözleri! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan ve Fred göz dolduran performansıyla takımın en önemli isimleri arasında yer alıyor.

Fred'den transfer sözleri! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Manchester United'dan 9.75 milyon euro'ya transfer edilen Brezilyalı yıldız, takıma çabuk adapte oldu.

Fred'den transfer sözleri! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Merkez orta saha bölgesinde görev yapan Fred, zaman zaman sakatlık sorunları yaşasa da forma giydiği karşılaşmalarda kalitesini konuşturdu.

Fred'den transfer sözleri! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Bu sezon 29 resmi maçta ter döken deneyimli oyuncu, 2 gol ve 8 asistlik katkısıyla dikkat çekti.

Fred'den transfer sözleri! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Son olarak Olympiakos ile oynanan Konferans Ligi çeyrek final rövanşına ilk 11'de başlayan yıldız isim, 86 dakika sahada kaldı.

Fred'den transfer sözleri! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

OYUNDAN ÇIKMASI TEPKİ ÇEKTİ!
86. dakikada yerini Miha Zajc'a bırakan Fred'in oyundan çıkarılması, Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.

Fred'den transfer sözleri! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fred de oyundan çıkarken gösterdiği beden diliyle teknik direktör İsmail Kartal'a şaşkınlığını belli etti.

Fred'den transfer sözleri! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Brezilyalı yıldız kenara gelirken İsmail Kartal'a tepki gösterdi ve defalarca "Neden" diyerek serzenişte bulundu.

Fred'den transfer sözleri! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

İSMAİL KARTAL: FRED'İ KORUMAK İSTEDİK
Karşılaşmanın ardından Fred değişikliğine ilişkin konuşan İsmail Kartal, "Szymanski'ye kramp girdi, Becao'nun sakatlığı oldu. Fred uzun dönem sakattı. Onu korumak istedik." ifadelerini kullandı.

Fred'den transfer sözleri! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Bu sezonki dikkat çeken performansıyla transferin gözdesi konumuna gelen Fred ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fred'den transfer sözleri! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Özellikle Suudi Arabistan Ligi ekiplerinin Fred'i kadroya katma konusunda ısrarı bulunuyor.

Fred'den transfer sözleri! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Sarı-lacivertlilerde taraftarın sevgilisi haline gelen deneyimli yıldızın son durumu belli oldu.

Fred'den transfer sözleri! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Transferde önemli talipleri olan Fred, kulüp kaynaklarına samimi açıklamalarda bulundu.

Fred'den transfer sözleri! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Sezon sonunda Suudi Arabistan'a transfer olacağı iddia edilen Fred, bu söylentilere son noktayı koydu.

Fred'den transfer sözleri! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

FENERBAHÇE'DEN AYRILMAYACAK!
Akşam'ın haberine göre; Brezilyalı oyuncu, Türkiye'de ve Fenerbahçe'de mutlu olduğunu dile getirerek sarı-lacivertlilerde kalacağının sinyallerini verdi ve transfer dedikodularına son noktayı koydu.

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