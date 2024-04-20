Fred'den transfer sözleri! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de göz dolduran bir performans sergileyen Fred, birçok takımın transfer hedefi haline geldi. Özellikle Suudi Arabistan Ligi ekiplerinin peşinden koştuğu Brezilyalı yıldızın son durumu netlik kazandı. Transferin gözdesi konumundaki Fred, geleceği hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 16:35 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 16:36
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Bu sezon 29 resmi maçta ter döken deneyimli oyuncu, 2 gol ve 8 asistlik katkısıyla dikkat çekti.
Son olarak Olympiakos ile oynanan Konferans Ligi çeyrek final rövanşına ilk 11'de başlayan yıldız isim, 86 dakika sahada kaldı.
OYUNDAN ÇIKMASI TEPKİ ÇEKTİ!
86. dakikada yerini Miha Zajc'a bırakan Fred'in oyundan çıkarılması, Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.
Fred de oyundan çıkarken gösterdiği beden diliyle teknik direktör İsmail Kartal'a şaşkınlığını belli etti.
Brezilyalı yıldız kenara gelirken İsmail Kartal'a tepki gösterdi ve defalarca "Neden" diyerek serzenişte bulundu.
İSMAİL KARTAL: FRED'İ KORUMAK İSTEDİK
Karşılaşmanın ardından Fred değişikliğine ilişkin konuşan İsmail Kartal, "Szymanski'ye kramp girdi, Becao'nun sakatlığı oldu. Fred uzun dönem sakattı. Onu korumak istedik." ifadelerini kullandı.
Bu sezonki dikkat çeken performansıyla transferin gözdesi konumuna gelen Fred ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Özellikle Suudi Arabistan Ligi ekiplerinin Fred'i kadroya katma konusunda ısrarı bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde taraftarın sevgilisi haline gelen deneyimli yıldızın son durumu belli oldu.
Transferde önemli talipleri olan Fred, kulüp kaynaklarına samimi açıklamalarda bulundu.
Sezon sonunda Suudi Arabistan'a transfer olacağı iddia edilen Fred, bu söylentilere son noktayı koydu.
FENERBAHÇE'DEN AYRILMAYACAK!
Akşam'ın haberine göre; Brezilyalı oyuncu, Türkiye'de ve Fenerbahçe'de mutlu olduğunu dile getirerek sarı-lacivertlilerde kalacağının sinyallerini verdi ve transfer dedikodularına son noktayı koydu.
Fred'in Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
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