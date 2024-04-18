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Fenerbahçe Beko'nun Monaco ile yapacağı maçların programı belli oldu!

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi play-off serisinde Fransız temsilcisi Monaco ile oynayacağı maçların programı belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 18:45
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Fenerbahçe Beko'nun Monaco ile yapacağı maçların programı belli oldu!

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi play-off serisinde Fransız temsilcisi Monaco ile oynayacağı maçların programı belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, üç maç kazanan takımın Dörtlü Final vizesi alacağı serinin ilk iki maçı Monaco'nun ev sahipliğinde Fransa'da oynanacak. Seride üçüncü maç ve gerekmesi halinde oynanacak dördüncü karşılaşmaya ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliği yapacak. Yine gerekmesi halinde oynanacak beşinci karşılaşmada ise saha avantajı Monaco'da olacak.

Seride ilk maç 24 Nisan Çarşamba, ikinci karşılaşma 26 Nisan Cuma, üçüncü müsabaka 1 Mayıs Çarşamba ve gerekirse dördüncü mücadele 3 Mayıs Cuma günü yapılacak. Monaco'daki maçlar TSİ 20.00'de, İstanbul'daki karşılaşmalar ise 20.45'te başlayacak.

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