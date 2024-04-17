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Konsantrasyon

Karagümrük'ü yenerek Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, gözünü Konferans Ligi'ndeki Olympiakos maçına çevirdi. Bütün planlar; galibiyet üzerine yapılıyor ve tek hedef; yarın oynanacak olan rövanş maçını farklı skorla kazanıp, Avrupa'da son dörde kalmak. Teknik heyet, futbolcular ve yönetim, kritik maç öncesinde Samandıra'da bir araya gelip zafer yemini etti. Akıllarda tek bir düşünce var; yarı finale çıkmak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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Konsantrasyon

Karagümrük'ü yenerek Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, gözünü Konferans Ligi'ndeki Olympiakos maçına çevirdi. Bütün planlar; galibiyet üzerine yapılıyor ve tek hedef; yarın oynanacak olan rövanş maçını farklı skorla kazanıp, Avrupa'da son dörde kalmak. Teknik heyet, futbolcular ve yönetim, kritik maç öncesinde Samandıra'da bir araya gelip zafer yemini etti. Akıllarda tek bir düşünce var; yarı finale çıkmak.

YARI FİNALE ÖZEL PRİM

Yönetim, futbolculara ve teknik heyete yarı finale kalınması durumunda prim verecek. Miktar henüz açıklanmadı. Futbolcuların ekstra motive olmasını isteyen başkan Ali Koç ve yönetimi, miktarı maç günü bildirecek. Teknik direktör İsmail Kartal da Olympiakos'u yardımcılarıyla birlikte her açıdan analiz ediyor ve oyuncularına yapmaları gerekenleri tek tek anlatıyor. Futbolcuların yarın Kadıköy'ü karnaval alanına çevirmek istediği de belirtildi.

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