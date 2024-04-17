İsmail Kartal'dan sakatlıklar hakkında flaş açıklama!

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunan ekibi Olympiakos'u ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve Dusan Tadic, basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

İŞTE DUSAN TADIC'IN SÖZLERİ:

Yarın ilginç bir maç olacak. İki takım da çok kaliteli. İlk maç çok bireysel hata yaptık ama daha sonra iyi bir skorla ayrılmayı başardık. Yarın onlardan daha iyi bir takım olduğumuzu taraftarımızın önünde göstereceğiz. Zor bir maç olacak ama turu atlamayı düşünüyoruz.

"BİZİM İÇİN BİR ZORUNLULUK"

Biz her anlamda onlardan daha iyi olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Taraftarlarımızın önünde bunu göstermemiz gerekiyor. Fenerbahçe'yi yarı finale çıkarmak bizim için bir zorunluluk.

"TARAFTARIMIZI ARKAMIZA ALMAMIZ GEREKİYOR"

Ben harika bir taraftarımız olduğunu düşünüyorum hatta gördüğüm en iyisi. Bunu olumlu anlamda kullanmamız gerekiyor. Büyük takımlarda olduğunuzda iyi şeyler olur, kötü şeyler olur. Taraftarımızı arkamıza almamız gerekiyor. Yarın da harika bir atmosfer olacağını ve birlikte bir şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Benim pozisyonumda oynuyorsanız önünüzde olan oyuncunun gol kralı olmasını istersiniz. Bizlerin en büyük hedefi önündeki santrforu en iyi şekilde beslemektir. Ama bizim için en önemlisi şu anda takımımızın başarılı olması.

"BÖYLE BİR KULÜPTE 50 MAÇ OYNAMAK GÜZEL BİR ŞEY"

Böyle büyük bir kulüpte 50 maç oynamak güzel bir şey. Umarım takımı yarın yarı finale taşıyıp bu durumu daha da güzelleştirebiliriz.

"UMARIM AYNI HATALARI YAPMAYIZ"

İlk maçta ilk 10 dakika iyi başladık. Net pozisyonlarımız vardı ama hatalar yaptık ve bizim için maçın durumu değişti. Umarım yarın aynı hataları yapmayız. Bu tarz takımlara karşı hata yaparsanız sizi cezalandırabiliyorlar. Olympiakos'a saygı duyuyoruz ama umarım biz daha iyi olduğumuzu gösteririz.

İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Oyuncularımızla yapmış olduğumuz toplantı ve antrenmanları yaptık. 3-2 kaybettik ilk maçta. Yarın muhteşem taraftarımızın önünde yarı finale çıkmak için oynayacağız. İyi bir takıma karşı oynuyoruz. Olympiakos köklü iyi bir takım ama biz de iyi bir takımız. Yarı finale adımımızı atabilmemiz için taraftarımızın vereceği enerjiyle, güçlü oyunla yarı finale çıkmak istiyoruz.

"GÜÇLÜ BİR OYUNLA MAÇI BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Taraftarlarımızın maçın başından sonuna kadar bizi destekleyeceklerine inanıyoruz. Onların desteğiyle oyuncularımızın da performansı artacak. Biz Yunanistan'da da iyi başladık ama gol atalım derken kendi yaptığımız hatalardan gol yedik. Yarın inşallah bireysel hatalar yapmadan güçlü bir oyunla maçı bitirmek istiyoruz.

"KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"

Geldiğimiz nokta itibarıyla her şey ortada. Yeterli desteği alıp almadığımı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ben işimi yapıyorum ve dışarıya da bakmıyorum. Neler yaptığımız ortada. Buna rağmen ben ve takımım eleştiriliyorsak buna bir şey diyemem. Eleştiri tabii ki olur. Her eleştiriye kafayı takarsak olmaz. Bunlardan etkilenmemeye çalışıp işimi yapıyorum.

"DJIKU OYNAYABİLİR"

"Djiku'nun sağlık durumu iyi durumda. Bu akşamki antrenmanda bakacağız. Yarın oynayabilir. Djiku'nun oynayacağı henüz belli değil. Bu akşam karar vereceğiz. Çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu. Bir maçta ayağının tarak kemiği kırılıyor. Maçı öyle bitiriyor, haberi yok. Çok karakterli bir oyuncu.

KARTAL'DAN TAKIMDAKİ SAKATLIKLAR HAKKINDA AÇIKLAMA!

İsmail Kartal: Şu anda takımın %98'i düzeldi. Bir tek Mert Hakan var. O da 1 2 gün sonra takımla çalışmalara başlar. Tadic az önce birçok maça çıkıyoruz dedi. 8 tane de milli takımda oynadı. 60 yakın maç. Liverpool, United, Bayern'e açın bakın. Bu kadar yüksek maç oynayan futbol takımları da bundan yakınıyor. Covid'den sonra futbolcu sakatlıkları yüzde200 daha fazla artmış. İsmail hocanın antrenmanları ağır diyebilirler ama Liverpool, Bayern Münih... onların cevabını kim verecek. Açın bakın onların kaç oyuncusu sakatlanmış. Bu kadar maç oynamak kolay şeyler değil. Bu ayrı bir konu. Sadece ben değil dünyanın en iyi teknik adamları bundan muzdarip.

Hafta içi bir penaltı çalışmamız oldu. Bu akşam da olacak. Umarım iş penaltılara kalmaz.

Jayden Oosterwolde şu anda iyi bir durumda ve çok güçlü bir kas yapısı var. Biz de beklenenden daha erken döneceğini düşünüyoruz. Lig bitmeden aramıza katılacağını düşünüyoruz.