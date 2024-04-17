Fenerbahçe'den flaş Krunic kararı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer döneminde takıma kazandırdığı isimlerle dikkat çeken Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri de Rade Krunic olmuştu. Yönetim, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Boşnak orta saha oyuncusuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Ara transfer döneminde de dikkat çeken takviyeler yapan Fenerbahçe, Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic'i renklerine bağlamıştı.
Sarı-lacivertlilerin son zamanlarda en çok konuşulan isimlerden biri de sezonun ikinci yarısında takıma katılan Boşnak orta saha oyuncusu oldu.
Kanarya, sezon başında da ısrarla istediği tecrübeli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Ancak Krunic gösterdiği performansla şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.
Taraftarların ağır eleştirisine maruz kalan Rade Krunic konusunda yönetim ikilemde kaldı.
PERFORMANS GÖSTEREMEZSE SATILACAK
Sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Krunic, kalan haftalarda varlık gösteremezse satılacak.
Rade Krunic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı.
Boşnak futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Krunic'in güncel piyasa değeriyse 7.5 milyon Euro.
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