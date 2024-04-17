Fenerbahçe'den flaş Krunic kararı!

Yarıştığı iki kulvarda da iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler, son iki transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olmuştu.