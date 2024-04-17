Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş Krunic kararı!

Fenerbahçe'den flaş Krunic kararı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer döneminde takıma kazandırdığı isimlerle dikkat çeken Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri de Rade Krunic olmuştu. Yönetim, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Boşnak orta saha oyuncusuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 09:27
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den flaş Krunic kararı!

Yarıştığı iki kulvarda da iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den flaş Krunic kararı!

Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler, son iki transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olmuştu.

Fenerbahçe'den flaş Krunic kararı!

Kanarya sezon başında Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder gibi yıldızları renklerine bağlayarak iddialı bir kadro kurmuştu.

Fenerbahçe'den flaş Krunic kararı!

Ara transfer döneminde de dikkat çeken takviyeler yapan Fenerbahçe, Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic'i renklerine bağlamıştı.

Fenerbahçe'den flaş Krunic kararı!

Sarı-lacivertlilerin son zamanlarda en çok konuşulan isimlerden biri de sezonun ikinci yarısında takıma katılan Boşnak orta saha oyuncusu oldu.

Fenerbahçe'den flaş Krunic kararı!

Kanarya, sezon başında da ısrarla istediği tecrübeli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Fenerbahçe'den flaş Krunic kararı!

Ancak Krunic gösterdiği performansla şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.

Fenerbahçe'den flaş Krunic kararı!

Taraftarların ağır eleştirisine maruz kalan Rade Krunic konusunda yönetim ikilemde kaldı.

Fenerbahçe'den flaş Krunic kararı!

PERFORMANS GÖSTEREMEZSE SATILACAK

Sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Krunic, kalan haftalarda varlık gösteremezse satılacak.

Fenerbahçe'den flaş Krunic kararı!

Rade Krunic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı.

Fenerbahçe'den flaş Krunic kararı!

Boşnak futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'den flaş Krunic kararı!

Krunic'in güncel piyasa değeriyse 7.5 milyon Euro.

DİĞER
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var hangi kanalda? 17 Nisan Çarşamba günü maç programı ve saatleri
Facia göz göre göre geldi! CHP'li belediyenin ihmalkarlığı teleferik hattında çalışan görevlinin ifadesi ile kanıtlandı: Direklerden birinden ateş çıkmış
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı!
F.Bahçe'den flaş Batshuayi kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi, kaçta ne zaman?
G.Saray'dan yılın transferi!
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 NİSAN 2024 | 💪Ay Aslan burcunda: Enerjik, cesur ve kararlı adımların zamanı!
Resmi Gazete'de bugün 17 Nisan Çarşamba 2024
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman? Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman? 09:18
G.Saray Barış'ın bonservisini belirledi! G.Saray Barış'ın bonservisini belirledi! 09:14
Bayern Münih - Arsenal maçı saat kaçta? Bayern Münih - Arsenal maçı saat kaçta? 09:14
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 17 Nisan bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 17 Nisan bugün kimin maçı var? 08:24
Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi, kaçta ne zaman? Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi, kaçta ne zaman? 01:23
PSG Devler Ligi'nde yarı finalde! PSG Devler Ligi'nde yarı finalde! 00:11
Daha Eski
Dortmund inanılmazı başardı! Dortmund inanılmazı başardı! 00:10
A. Efes Avrupa'ya veda etti! A. Efes Avrupa'ya veda etti! 00:10
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Fenerbahçe maçında... TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Fenerbahçe maçında... 00:10
Tarihin en iyi takımları açıklandı! F.Bahçe ve G.Saray... Tarihin en iyi takımları açıklandı! F.Bahçe ve G.Saray... 00:10
Buruk'tan beklenmedik Aurier kararı! Buruk'tan beklenmedik Aurier kararı! 00:10
G.Saray Zaniolo'dan 2 katı para kazanacak G.Saray Zaniolo'dan 2 katı para kazanacak 00:10