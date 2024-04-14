Fred: Fenerbahçe ben yokken de...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Fred, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Brezilyalı yıldız, "Fiziksel anlamda kendimi iyi hissediyorum. Geri döndüğüm için çok mutluyum. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Hazırım. Benim için söylenen güzel sözler beni mutlu ediyor ama ben yokken de Fenerbahçe çok iyi bir takım. Ben de takımıma katkı sağladığım için mutluyum. Şampiyonluk hedefimize ulaşabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.