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Edin Dzeko Fenerbahçe tarihine geçti!

Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Fatih Karagümrük maçında attığı golle Süper Lig'de 20. golüne ulaştı. Deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli kulüpte bir sezonda bu sayıyı geçen 5. yabancı oyuncu oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 21:50
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Edin Dzeko Fenerbahçe tarihine geçti!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşırken sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, takımının ilk golünü kaydetti. 38 yaşındaki futbolcu, 49. dakikada Fred'in pasında topu kontrol ederek yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. Dzeko, Süper Lig'de 31 maçta forma giyerken, gol krallığında da 20 golle zirvede yer alıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları ve elemelerinde de 4 golü bulunan Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon toplam gol sayısını da 24 yaptı.

Ligde üst üste 2 müsabakada gole imza atan Dzeko, Süper Lig tarihinde sarı-lacivertli formayla 20 golü geçerek Elvir Bolic, Pierre Van Hooijdonk, Alex de Souza ve Enner Valencia'dan sonra 5. futbolcu oldu. Geçtiğimiz sezon gol krallığı yaşayan Valencia, 29 gol kaydetmişti.

Mücadeleye 11'de başlayan Edin Dzeko 90. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı.

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