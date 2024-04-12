Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbul'da yarı finale kalacaklarını vurguladı. Kartal, şunları söyledi: İlk yarı sonuna doğru oyun kontrolü bizde olmasına rağmen basit goller yedik. Soyunma odasında bu maçı çevirebileceğimizi söyledik. 3. golü yedik, kendi hatamızdı. Buna rağmen oyunu bırakmadık. 3-3, hatta 4-3 bile kazanabilirdik. 3-0'dan 3-2'ye dönmek de güzel, reaksiyon verdik. İstanbul'da taraftarımızla birlikte turu geçeriz.

KAMUOYU BUNLARI BİLMİYOR

"Bazı sakat oyuncularım var. Taraftarlarımız, kamuoyu bunları bilmiyor. Oyuncularımla yaşayan benim. %100 hazır değiller. Yoğun fikstürümüz var. Taraftarların beklentilerini biliyorum. Benim beklentilerim taraftarlar gibidir. Güçlü karakterli oyuncularım var. Hangi şartlarda olursak olalım, nerede olursak olalım herkese gösterdik. Son Adana Demir maçında 1 tane sağlam oyuncum vardı. Sakat oyuncular için doktorlar 15-20 dakika oynayabilir dediler. Ben risk aldım ve 60'tan sonra oyuna aldım."

TADİC SAĞLAM, OOSTERWOLDE BELLİ DEĞİL

"Oosterwolde'de inşallah büyük bir şey yoktur. Kontrollerden sonra belli olacak. Tadic'te bir şey yok. Hasarlı bir şekilde maçı tamamladık. Maalesef şanssızlık yaşıyoruz. İnşallah bu maçta bunu sonlandırmış oluruz."