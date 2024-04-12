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Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında konuk olacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 17:26
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Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı!

Fenerbahçe, Süper Lig 32'nci haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma öğle saatlerinde yapıldı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı.

Dün akşam Olympiakos ile oynanan maça ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışması geçirdi.

Sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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