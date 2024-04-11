Haberler Fenerbahçe Olympiakos 3-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Olympiakos 3-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Zorlu maçta 3-0 geriye düşen sarı-lacivertliler ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrılarak turu İstanbul'a bıraktı. İşte Olympiakos - Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm detaylar ve özet...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 21:42 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 22:06
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Olympiakos 3-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, İstanbul'da oynanacak rövanştan 2 ya da daha farklı şekilde galip ayrılması durumunda yarı finale yükselecek.

Müsabakaya iyi başlayan Fenerbahçe, Dzeko'yla üst üste pozisyonlar bulurken, 8. dakikada savunmanın hatasında Fortounis ceza sahası dışından topu filelere göndererek Olympiakos'u öne geçirdi: 1-0.

32. dakikada ise Fontounis'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jovetic çaprazdan farkı 2'ye çıkaran oyuncu oldu: 2-0.

Karşılaşmanın ikinci yarısında savunmada top çıkarmakta zorlanan Fenerbahçe, 51. dakikada kalesinde tehlike yaşarken benzer bir pozisyonda golü yedi. 57. dakikada Krunic'in hatalı pası sonrasında araya giren El Kaabi, Chiquinho'ya golü attıran isim oldu: 3-0

Sarı-lacivertli ekip 68. dakikada farkı 2'ye indirdi. Osayi-Samuel'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında Tadic meşin yuvarlağı filelerle buluşturan isim oldu: 3-1.

Dakikalar 74'ü gösterdiğinde sarı-lacivertli ekip bir gol daha buldu. Ceza sahasına kalabalık giren Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 1'e indirdi: 3-2.

3-0 geriye düşmesine karşın Tadic ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle skoru 3-2'ye getiren sarı-lacivertliler, İstanbul'daki rövanşı 2 ya da daha farklı kazanması durumunda yarı finale yükselecek.

TADIC GOL SAYISINI 15'E YÜKSELTTİ

Karşılaşmanın 66. dakikasında Retsos'un ceza sahası içinde Bright Osayi-Samuel'i düşürmesiyle Fenerbahçe penaltı kazandı.

Kazanılan atışta topun başına geçen Dusan Tadic, topu filelere gönderirken fark da 2'ye indi.

Bu gol, Tadic'in bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemelerin ardından attığı ikinci gol oldu. Tecrübeli oyuncu, bu gollerin ikisini de penaltıdan kaydetti. Tadic, bir önceki turda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynanan mücadelede penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getiren isim olmuştu.

35 yaşındaki futbolcu, attığı bu golle bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 15'e yükseltti. Tadic, takım arkadaşlarını da 13 kez golle buluşturarak toplamda 28 gole etki etti.

İRFAN CAN KAHVECİ ELEMELERİN ARDINDAN İLK KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Olympiakos karşısında 74. dakikada Szymanski'nin pasında fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci bu sezonki 15. golünü atarken, Avrupa'da eleme maçlarının ardından ilk kez gol sevinci yaşadı.

Ligde forma giydiği 27 karşılaşmada 10 gol atıp 9 da asist yapan milli futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde de 4 gol atıp 2 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.

OSAYI-SAMUEL KRAMPONLARINI DEĞİŞTİRDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında giydiği kramponlardan memnun olmayan Bright Osayi-Samuel, yedek kulübesine işaret ederek yeni krampon talep etti.

29. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sakatlık yaşamasıyla birlikte kenara giden Nijeryalı futbolcu, oyunun durmasından faydalanarak kramponlarını değiştirdi.

OOSTERWOLDE DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin 42. dakikasında korner bayrağına yakın noktada Masouras ile ikili mücadeleye giren Jayden Oosterwolde, sağ dizinde ağrı hissederek topu taça gönderdi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında oyuna devam edemeyeceği belirtilen Hollandalı futbolcu, sedyeyle oyun alanını terk etti.

Bu futbolcunun yerine 45. dakikada Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu. Oosterwolde'nin durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

FENERBAHÇE OLYMPIAKOS'A KARŞI ÜÇÜNCÜ KEZ KAYBETTİ

Çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı üçüncü resmi maçtan da yenilgiyle ayrıldı.

2021-2022 sezonunda Yunanistan temsilcisiyle UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda eşleşen sarı-lacivertli ekip, İstanbul'daki maçı 3-0 kaybederken, Atina'dan da 1-0'lık sonuçla mağlup olmuştu.

Fenerbahçe, Olympiakos'la karşı karşıya geldiği üçüncü müsabakada da yenildi.

DİĞER
Olympiakos Fenerbahçe maçı canlı izle || 11 Nisan 2024 Olympiakos Fenerbahçe maçı Exxen canlı yayın izle HD ekranı
Son dakika: Gabar'daki petrol üretiminde yeni rekor! Hedef 100 bin varil... Başkan Erdoğan'dan 'tebrik' telefonu
A. Efes Play-In'e kalmayı başardı!
Ülke puanında güncel sıralamada son durum ne?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Kadıköy'de avantajlı olan biziz!"
Kartal'dan Oosterwolde ve Tadic açıklaması!
11 Nisan'da meydana gelen depremler!
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 🤲
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Kadıköy'de avantajlı olan biziz!" "Kadıköy'de avantajlı olan biziz!" 22:40
Kartal'dan Oosterwolde ve Tadic açıklaması! Kartal'dan Oosterwolde ve Tadic açıklaması! 22:13
Tadic: Sonuçtan dolayı mutlu değiliz! Tadic: Sonuçtan dolayı mutlu değiliz! 22:04
İrfan Can Kahveci: İstanbul'da turu atlayacağız! İrfan Can Kahveci: İstanbul'da turu atlayacağız! 22:02
💥Süper Loto çekildi! (11 Nisan) 💥Süper Loto çekildi! (11 Nisan) 21:52
Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı! Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı! 21:42
Daha Eski
F.Bahçe'de bir sakatlık daha! F.Bahçe'de bir sakatlık daha! 21:36
Dzeko'dan Yunan taraftarlara Türk bayraklı cevap! Dzeko'dan Yunan taraftarlara Türk bayraklı cevap! 21:27
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 21:18
Athletic Bilbao'dan Kral Kupası için tarihi kutlama! Athletic Bilbao'dan Kral Kupası için tarihi kutlama! 20:58
Fırtına Sivasspor maçına hazır! Fırtına Sivasspor maçına hazır! 20:38
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yıldız futbolcu... F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yıldız futbolcu... 20:30